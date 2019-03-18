Читайте в Итогах недели от 2 июня 2019 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- Европа, которая себя выбирает – России вряд ли помогут коричневая француженка, фашиствующий итальянец или Нил Ушаков;
- ВЦИОМ уполномочен напугать – россияне не могут простить Путину проигрыша финнам;
- Мечты о великом губернаторе – Жители Поморья готовы проголосовать за Дерево… лишь бы сделать себе ещё хуже.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/44407-itogi-nedeli-s-27-maja-po-2-ijunja-2019-goda.html