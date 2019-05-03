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Виктор Павленко: Международный опыт местного самоуправления для нас актуален

Сенатор Виктор Павленко принял участие в очередном заседании комиссии МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления.

Виктор Павленко уже три года является членом этой комиссии Межпарламентской ассоциации СНГ. Виктор Павленко имеет большой опыт работы на муниципальном уровне: семь лет он возглавлял крупнейшее муниципальное образование Европейского Севера России – Архангельск. Как член комиссии МПА СНГ Виктор Павленко не раз представлял Ассоциацию в качестве наблюдателем на выборах в Армении и Молодове.

- Вопросы развития системы местного самоуправления входят в сферу моих непосредственных интересов, как члена Совета Федерации и его профильного комитета по федеративному устройству региональной политике, МСУ и делам Севера. Опыт наших коллег из стран СНГ интересен и может быть использован для совершенствования муниципального управления в нашей стране. Особенно актуальны сегодня вопросы выстраивания эффективной коммуникации и четкого взаимодействия муниципальной и региональной власти, а также формирования кадрового потенциала для местного самоуправления.

 

30 май 14:21 | : Политика

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