Архангельская область как полигон подготовки к ядерному конфликту

И это не черный юмор.
Подобное предположение опубликовало издание svoboda.org (электронная версия радиостанции «Свобода»).
По версии указанного издания, Москва в одностороннем порядке возобновила испытания ядерного оружия, что в итоге может привести к демонтажу всех прошлых договоренностей между США и Россией.
А испытания проводятся… известно где:
Информация о российских ядерных испытаниях на Новой Земле (административно входит в состав Архангельской области территорией с особым статусом – прим. редакции) и даже чисто теоретическая пока вероятность возобновления тестирования ядерного оружия Вашингтоном вызвала тревожные комментарии специалистов по контролю над вооружениями. В начале нынешнего года Белый дом объявил о денонсации Договора о запрете ракет средней и меньшей дальности, обвинив Москву в том, что она производит и даже размещает ракеты в нарушение этого ключевого советско-американского соглашения.
Впрочем, Кремль эти обвинения категорически отрицает.
Наблюдатели сходятся на том, что их сторона, впрочем, как и наша, всё ближе подходит к информационным стандартам периода «холодной войны».