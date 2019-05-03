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Архангельская область как полигон подготовки к ядерному конфликту

И это не черный юмор.

Подобное предположение опубликовало издание svoboda.org (электронная версия радиостанции «Свобода»).

По версии указанного издания, Москва в одностороннем порядке возобновила испытания ядерного оружия, что в итоге может привести к демонтажу всех прошлых договоренностей между США и Россией.

А испытания проводятся… известно где:

Информация о российских ядерных испытаниях на Новой Земле (административно входит в состав Архангельской области территорией с особым статусом – прим. редакции) и даже чисто теоретическая пока вероятность возобновления тестирования ядерного оружия Вашингтоном вызвала тревожные комментарии специалистов по контролю над вооружениями. В начале нынешнего года Белый дом объявил о денонсации Договора о запрете ракет средней и меньшей дальности, обвинив Москву в том, что она производит и даже размещает ракеты в нарушение этого ключевого советско-американского соглашения.

Впрочем, Кремль эти обвинения категорически отрицает.

Наблюдатели сходятся на том, что их сторона, впрочем, как и наша, всё ближе подходит к информационным стандартам периода «холодной войны».

30 май 12:08 | : Политика

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