Депутат АрхГорДумы Олег Черненко: Мы не любим, когда нас лишают полномочий

Как мы сообщали ранее, сегодня Архангельская Городская Дума начала свою очередную (9-ю в новом созыве) сессию.
Кроме уже заявленных вопросов, вице-спикер городского парламента Олег Черненко прямо сегодня подал документы для внесения на сессию проекта решения «О поддержке требований представительных органов муниципальных образований Архангельской области и обращении в Архангельский городской суд» от имени 14 депутатов Гордумы.
Суть вопроса - в присоединении к иску, поданному несколькими представительными органами (Котласа, Ленского района и Урдомы) к областному Собранию о признании недействующим принятого осенью областного закона о лишении муниципалитетов полномочий по градостроительной деятельности (утверждение генпланов).
Если остальные коллеги на сессии поддержат инициативу, Гордума станет соистцом в этом административном деле. Депутаты считают, что перераспределение полномочий было произведено принудительно, без согласия представительного органа Архангельска.
Напомним, что Олег Черненко, избранный по одномандатному округу, входит в депутатскую группу «Майская горка».