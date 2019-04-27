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Мерзость. В Ивано-Франковске открыли памятник убийце евреев и поляков Шухевичу

24 мая в Ивано-Франковске (Украина) торжественно открыли памятник нацистскому коллаборанту и военному преступнику Роману Шухевичу. Шухевич – офицер знаменитого карательного батальона, гауптман 201-го батальона шуцманшафт участвовал в еврейских погромах и убийствах мирного населения, карательных операциях в Украине и Беларуси. Будучи командиром УПА (Украинская повстанческая армия, запрещенная в РФ), отвечал за массовые убийства (около 100 тысяч человек) мирного польского населения.

Как объявил мэр города Руслан Марцинкив, монумент установлен в качестве «предостережения врагам». Кто эти враги и как памятник может быть предостережением, глава города не пояснил

Памятник открыли рядом со школой и, соответственно, пригласили детей сфотографироваться на фоне героя (фото внизу).

Наблюдатели справедливо ждут реакции от новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского, имеющего к евреям самое непосредственное отношение.

27 май 07:51 | : Политика / Скандалы

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