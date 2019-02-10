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Тютюков больше не командует Соловками

Как сообщают местные информационные агентства, Евгений Тютюков оставил должность главы МО «Соловецкое».

Тютюков: «С 25 марта я работаю в Соловецком музее-заповеднике заместителем директора по экскурсионному обслуживанию, в связи с чем полномочия главы поселка я сложил». От подробностей, чем мотивировано такое решение, фигурант отказывается.

Однако наблюдатели имеют смелость предположить, что этот ставленник «Единой России», делавший политическую карьеру с «Молодой гвардии», подал в отставку по желанию старших товарищей, как не справившейся с важной административной должностью.

Напомним только один скандал, непосредственно связанный с фамилией Тютюков – «банный». В интернете проявилась запись, как глава Соловков вместе с директором МБУ «Соловецкий многофункциональный центр» Магидом, попивая пиво и матерясь, делили островные причалы.

Кстати, в Архангельске вот-вот начнутся слушания по делу упомянутого Магида, где Тютюков явно выступит в роли ключевого свидетеля (в лучшем случае).

Также Тютюков за годы своего правления поселком ухитрился испортить отношения со многими журналистами и блогерами… так что пусть пеняет на себя.

Пока освободившееся место главы Соловков занимает заместитель главы местной администрации по общим вопросам Татьяна Клишова.

 

27 март 09:55 | : Политика / Скандалы

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