"Три богатыря" украинской политики. За неделю до выборов - кто кого?

Ровно неделя осталась до дня, когда Украина решит, с каким президентом ей идти дальше.
Позволю напомнить, слово «майдан» вошло в политический лексикон именно в связи президентскими выборами. Когда Кучма уже устал, да и пересидел все отпущенные демократией сроки. Когда стало ясно, что украинский народ в своей ментальности фактически разделился надвое – на западенцев и восточников. Решали судьбу президентства умеренные – те, что по центру и географически, и идеологически. Сначала дали порулить первым (в лице Юшенко)… не понравилось. Потом вторым (в лице Януковича)… хрен оказался редьки не слаще.
По-настоящему рвануло, когда большая часть Украины захотела евроинтегрироваться, Москва высказала своё недовольство, а действующий президент решил поддержать именно эту позицию. Место главы государства занял Пётр Порошенко, по количеству анекдотов в свой адрес всё больше напоминающий позднего Брежнева.
Вроде с его будущим должно быть всё ясно… но я бы не спешил с окончательным диагнозом.
Настроение на Украине таково, что избирателю хочется горько смеяться. Сделать это проще простого – проголосовать за самого несерьёзного в плане готовности взять в руки государственный штурвал. Да-да, я о квнщике Зеленском, о котором писал ещё два месяца назад. Добро он шёл бы от какой-нибудь старой политической партии с традициями и идеологией, а то от своей, «Слуга народа», созданной вместе с такими же остряками.
Последние данные – Зеленский явный лидер гонки и серьёзно опережает Порошенко с Тимошенко. А это уже не шутки с учётом оставшегося до голосования времени. Вспомните, как в 2004-м первый тур выборов в Архангельской области выиграл доселе никому неизвестный «молочник», запомнившийся избирателям глазами больного спаниеля и не очень умелой игрой на гитаре. Тогда в регион из Москвы быстренько примчались эмиссары «Единой России» и стали всех успокаивать – «не пройдёт он по любому… кирпич на голову упадёт». Но то ли погода было нелётная, то ли с Карлсоном договориться не смогли на тему прицельного метания… Четыре года при никакучем губернаторе, только с тенями за спиной… регион выстоял только за счёт общего подъёма в государственной экономике.
Нечто подобное происходит и с Зеленским. Он никогда ранее не то, что не лез в политику, но и общественной активностью не отличался. Даже в своём ремесле этот медиаперсонаж больше ориентировался на российский рынок, тут заработки неизмеримо выше. Такого вполне могут использовать ширмой для других игроков нападения, которые выскочат из-за его спины в самый последний момент…
А что имеют его ближайшие конкуренты (как обычно бывает в обществе, дорвавшемся до нерегулируемой сверху демократии, кандидатов там – целый табун)?
Порошенко вроде бы можно назвать сбитым лётчиком, после победы на прошлых выборах его рейтинг неуклонно сползал, Украина так и не стала частью Европы (главное предвыборное обещание). Однако за годы в большой политике вокруг него сформировалось чёткое электоральное ядро, верные соратники, избирательные штабы по регионам, линейки, небедные люди, чей бизнес завязан именно на его президентстве, и которые не поскупятся, чтобы его сохранить.
И ещё важный момент, как бы он не был противен многим. Именно с именем Петра Петровича связано военное противостояние на востоке страны, его противоборство с Россией, а на конфликте в Керченском проливе он вообще заработал дополнительные баллы, значит, и голоса. К тому же ухитрился не связать своё имя с ультранационалистическими группировками (чьё влияние на большую украинскую политику оказалось слегка преувеличенным трудами российской телепропаганды… это к слову). Можно смело прогнозировать, что именно этот кандидат лучше всех подготовлен технически к последней предвыборной неделе. Тот, кто на практике занимался прикладными политтехнологиями, знает, насколько это важно.
Тимошенко… это просто реликт, явление в постсоветской политике. Столько раз быть почти на самом верху и скатываться вниз вплоть до тюремной камеры. И до сих пор оставаться манкой в женском качестве… чудеса то ли косметологов, то ли пластических хирургов, то ли отца с матерью. Выдержала ТРИ президентские гонки и в каждой была в числе фаворитов. Её партия «Батькивщина» уже несколько раз меняла состав – люди уходили и возвращались. И ещё, многие помнят, что Путин именно с ней находил общий язык по сложным вопросам… я, например, помню. Опять же женский фактор – за неё мужики грудью на штыки пойдут, если придётся.
Впрочем, по мнению ряда украинских аналитиков, которым вблизи виднее, для финишного спурта пани Юлия растеряла электоральный ресурса. В её активе, кстати, была часть пророссийски настроенных граждан (вспомните отношения с Путиным), она же их оттолкнула резкими эмоциональными заявлениями… что-то типа на Москву бомбу сбросить. А одним заявлением понизить плату за газ в два раза, выборы сегодня не выиграть. Конечно, в случае победа всегда можно будет объяснить главному кремлёвскому коллеге, что пургу в его адрес несла исключительно ради процентов голосов… но для этого надо ещё победить.
Итак, по всем прогнозам второй тур главных украинских выборов неизбежен, как победа мирового коммунизма (шутка). И его обязательный участник (если не кирпич на голову, если сам не снимется…) - Владимир Зеленский. За которым маячит тень олигарха Коломойского, именно через его телеканал «1+1» и идёт главная раскрутка кандидата. Он в случае победы ему по гроб жизни будет должен? Не факт, далеко не факт… может просто от тюрьмы прикрыть, вспомните историю взаимотношений Путина и Березовского.
У шоумена остаётся большой плюс – он настолько недавно полез в политику, что просто физически не успел там нашалить, его антирейтинг близок к нулю. И есть большой минус – его главный электорат состоит в основном из русскоязычной молодёжи, по определению аполитичной. Возьмут и не придут в последний день марта на избирательные участки.
А если придут… тогда в его соперниках будет кто-то из тех двоих, кого обсудили выше. И тут может быть очередная засада для Зеленского – электорат проигравшего Порошенко отдаёт свои голоса Тимошенко… или наоборот. Не надо забывать, что второй тур любых выборов часто проходит не «за» одного из оставшихся кандидатов, а именно «против этого».
Кстати, как мне представляется, именно Зеленский может остановить конфликт на Донбассе… он явно не человек войны. И именно при нём русский язык вернётся в государственную речь, соответственно, и в статус. Просто новому президенту проще на нём общаться, хорошо видно по телевизору.
А вот вопрос о составе будущего правительства – неужели «Квартал 95» в полном составе?! Иначе, к новому главе государства сразу будут претензии в ангажированности.
И в конце приходится сделать вывод, который явно не понравится нашим пропагандистам. Ситуация с выборами наглядно показывает, что за прошедшие с 2014-го годы гражданское общество на Украине сформировалось и всё громче заявляет о себе. Пусть бедные, ошибающиеся но гордые и с самоуважением. Так что любому, кто придёт в ближайший месяц к власти, с этим фактором придётся считаться.
Как же неудобно править такими… не правда ли?
P.S. И прошу обратить внимание – ни один из реальных кандидатов не считает переход Крыма под юрисдикцию России юридически легитимным. Но, при этом, никто не строит реальных планов по его возвращению… разве что ради красного словца.
Леонид Черток