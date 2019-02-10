Читайте в Итогах недели от 24 марта 2019 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- Украинский пасьянс – электорат Порошенко и Тимошенко может объединиться против Зеленского;
- Вот и дочка подросла – Казахстан остаётся в руках семьи Назарбаевых;
- Активизм наказуем – закон о фейках в СМИ заменили испытанным телефонным правом;
- Страсти по Орловым – «антимусорная» оппозиция только укрепляет положение архангельского губернатора.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/43847-itogi-nedeli-s-18-po-24-marta-marta-2019-goda.html