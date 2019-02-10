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Читайте в Итогах недели от 24 марта 2019 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- Украинский пасьянс – электорат Порошенко и Тимошенко может объединиться против Зеленского;

- Вот и дочка подросла – Казахстан остаётся в руках семьи Назарбаевых;

- Активизм наказуем – закон о фейках в СМИ заменили испытанным телефонным правом;

- Страсти по Орловым – «антимусорная» оппозиция только укрепляет положение архангельского губернатора.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/43847-itogi-nedeli-s-18-po-24-marta-marta-2019-goda.html  

24 март 08:20 | : Политика / Скандалы

Видеозал


Приговор… сыру перед казнью. Почему не в Архангельске? (ВИДЕО)
Хорошо, что не на голову президенту. В одной из аудиторий САФУ обвалился потолок (ВИДЕО)
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