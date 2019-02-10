"Я ухожу, мне надоело". Зачем президент Назарбаев стал простым Елбасы?

Во вторник, ближе к вечеру, информационное пространство буквально разорвала новость – Назарбаев объявил о собственной отставке. Сам! И не со смертного одра.
Кто-то тут же запустил – «Хуциев ушёл, и Назарбай уходит… странное совпадение». Ну, не дурни?!
Сразу вспомнилась классика – «Я устал, я ухожу… и простите за всё». Последнее первого президента новой России говорить никто не заставлял, это прошло через гланды.
В казахском варианте никаких извинений. Да и ход, скорее декларативный. Борис Николаевич, как к нему не относись, уходил просто на пенсию, рыбу удить (да, он получил перед этим гарантии неприкосновенности для всех своих близких, я об этом писал неоднократно… но кто его обвинит в предусмотрительности?!). И не было изменения Конституции под персоналия, хотя мог бы ласково попросить преемника, которому оставляет такую большую страну с непредсказуемым прошлым. Но это чисто русское, бесшабашное – уходя-уходи.
На Востоке так не принято, не поймут. И ещё хуже – воспользуются, растопчут, низвергнут, чтобы себя возвеличить. Не тут-то было, Нурсултан всё предусмотрел - "Согласно принятым парламентом законам, Нурсултан Абишевич Назарбаев остается единственным и пожизненным в нашей стране Елбасы - отцом народа", - заявил Токаев (человек, которому досталось казахское президентство).
Назарбаев, безусловно, личность… единственный из советских руководителей, которому удалось удержаться на самом верху с момента распада СССР. А распадался он, не в последнюю очередь, для смены правящих элит. Представляете, какую силу нужно было иметь, волю, изворотливость в первые годы, чтобы удержаться?
И удачу. Если помните, в какой-то момент именно Назарбаев рассматривался как альтернатива в пух и прах проигравшемуся Горбачёву у руля обновлённого Союза. Вот уж где бы его точно накрыл цунами необратимого исторического процесса. Но повезло… пусть мало осталось, зато своё.
Казахстан, конечно, особая республика. Она балансирует на самой грани между востоком и западом – внутри неё сильны азиатские традиции, но извне выглядит вполне себе по-европейски. Большая территория при относительно небольшом населении. Ресурсная экономика, ещё более ресурсная, чем наша, но пока хватает. Там почти не было межнациональных конфликтов, по крайней мере таких, о которых бы трубила мировая пресса. Там почти не притесняли русскоязычное население… русские, греки, немцы сами потихоньку уезжали от скудности бытия, оставляя после себя должности, на которых требовалась высокая квалификация. Зато язык не запрещали, резонно посчитав, что двуязычие экономически выгоднее. Вы вряд ли встретите казахов на самой чёрной работе в Москве… вот на тяжёлой (но хорошо оплачиваемой) - сколько угодно. Умеренность во всём!
Залог хороших отношений с Россией, прежде всего, Байконур. Опять же повезло… сколько пустынных мест было в огромном СССР, а выбрали именно это.
О политической осторожности Назарбаева можно слагать легенды. Многие уже забыли скандал 2007-го года, когда в Австрии был задержан казахский посол, являвшийся одновременно зятем президента Казахстана. И тесть тогда, что называется, палец о палец, как и положено в таких случаях правителю европейского типа.
Всё, вроде бы, по понятиям. Тот посол Алиев ещё в начале 90-х без меры хапал на эксклюзивном импорте медицинских препаратов, одном из самых доходных и криминальных бизнесов (всё, как в России). Работая в правительстве, этот Рахат прославился коррупционной составляющей, удивительной даже для бывшего советского Востока. И в Австрию был отправлен как в ссылку, подальше от финансовых потоков, уж больно оппозиция интересовалась его аппетитами. А уж когда Интерпол им занялся, тесть отошёл в сторонку, просто красавчик.
Это если не знать нюансов. А они таковы. Женат Рахат был на старшей дочери Нурсултана Дариги. Которую за два года до этого обвиняли в фактической приватизации всего медийного пространства, в частности, крупнейшего казахского телеканала «Хабар», нескольких телеканалов поменьше, а также около десятка радиостанций. И это несмотря на то, что официально она передала долевой пакет в управление государству после своего избрания депутатом Мажилиса (нижней палаты парламента). С таким медийным ресурсом и узнаваемостью Даригу уже называли президентской преемницей, что папе ужасно не понравилось, себя-то он считал ещё ого-го. Тут же объявляется курс на демократизацию параллельно борьбе с коррупцией в высших эшелонах… дочка отовсюду вылетает сбитой кеглей. А мы в России сопли пускаем, вспоминаем неприкасаемость Татьяна Дьяченко с мужем Юмашевым… наивняки.
(Кстати, о дальнейшей судьбе того венценосного Рахата я не знаю… жив ли? Вполне могли отравить в австрийской камере венскими печеньками, концовка в классическом восточном духе).
Помня всё это, я бы не спешил умиляться цивилизованности казахов – ах, какие молодцы… вернее, молодец, сам ещё жив и в сознании, но уже уступил место. В России это произошло почти на 20 лет раньше, а если кому-то не по душе преемник, так всем мил не будешь.
Главный вопрос, который сегодня обсуждается – зачем он это сделал? Неужели никто не в состоянии предположить, что человек устал нести такую ношу, как ответственность за государство (о кресте не поминаю по этическим соображениям)? Да просто надоело… захотелось изменить хотя бы статус.
И был тому повод. Как пишут оппозиционные казахские СМИ (в стране регулируемой демократии), в начале февраля этого года в Астане во времянке сгорели пятеро детей. Страшная в своей житейской простоте история - их родители, замученные жизнью и безденежьем люди, вынуждены были работать по ночам (в Казахстане не безработица… там очень мало платят за работу, особенно неквалифицированную), потому в ночь на 4 февраля спасти девочек (самой младшей не было и года) из пожара было некому. Похороны детей быстро превратились в политическую демонстрацию, которая докатилась до офисов президентской партии «Нур Отан», там под окнами кричали – «Нурсултан, уходи в отставку!».
И старый (даже не пожилой) политик не выдержал. Сначала разогнал правительство (впервые в истории современного Казахстана), потом ушёл сам. А то, что оставил за собой почётные должности, что столица страны теперь Нурсултаном зовётся, так это их восточные политесы, понять можно.
Нам же остаётся наблюдать, кто в итоге займёт трон, назначенный исполнять обязанности, несмотря на умиление Матвиенко, фигура техническая, невнятная… как Медведев при Путине.
Говорят, некогда опальная дочь Дариги снова в силе, время лечит даже семейные распри…
Леонид Черток