Кот в АрхГорДуме. Чем занимаются депутаты на сессии?

Явление усатого-полосатого настолько развеселило депутата Сергея Пономарева (фракция «Единая Россия»), что он сразу начал его фотографировать и выкладывать снимки в социальные сети.
Вот как это комментирует издание «Регион 29»:
Кошки, конечно, гуляют сами по себе и там, где им вздумается, но, согласитесь, полосатый котик на красном ковре в коридорах власти смотрится необычно. Пост Пономарёва не остался без внимания: подписчики в шутку спросили, не нашёл ли себе депутат помощника и сразу решили: всё, работа сессии теперь остановится.
Впрочем, думается, вряд ли котику позволят долго гулять по коридорам власти: наверняка охранники быстро выдворят незваного гостя, неизвестно каким образом пробравшегося в Думу.
Как кот проник в Думу — непонятно.
— Чудо, — сказал Сергей Пономарёв. — Пришёл и ушёл.
Одновременно журналист ГТРК «Поморье» Владимир Толгский, присутствующий на сессии по роду своей профессиональной деятельности, обратил внимание, что народные избранники оживляются только при обсуждении финансовых вопросов.
Ну, и на котов…