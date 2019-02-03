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Константин Щемелинин: После отставки Назарбаева, Северный Казахстан может повторить судьбу Донбасса

Глава Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев неожиданно для всех сложил с себя полномочия президента страны.

Исполняющим обязанности президента Республики Казахстан вплоть до выборов будет спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев, темная лошадка за пределами своего государства.

Что ждет Казахстан? Как это отразится на перспективах отношений между Россией и РК? Не повторит ли Казахстан путь Украины?

Ситуацию комментирует крымский писатель и политолог Константин Щемелинин («Век»):

- Какие перспективы ожидают Казахстан в связи с уходом Назарбаева с поста президента?

-Судя по всему, в стране будут усиливаться националистические тенденции. Казахстан – это страна с искусственными границами и замершим межэтническим конфликтом между русскими и казахами.

- Как это отразится на перспективах отношений между Россией и Казахстаном, ведь известно, что Назарбаев является ярым сторонником сближения и экономической интеграции с Россией? Может ли это означать, что Назарбаев отстраняется в преддверии резкой смены курса внешней политики от пророссийской к другой?

- Новый Казахстан будет проводить все менее пророссийскую политику. Постепенно Казахстан станет как Белоруссия, а затем превратится в Украину. Только это будет быстрее – в течение нескольких лет.

- Не повторит ли Казахстан путь Украины?

- У русского народа нет национальной идеи, поэтому, скорее всего, повторит, так как северный Казахстан населен русскими, и этот регион вполне может ждать судьба ЛНР, ДНР, Абхазии и Южной Осетии. Если у русского народа появится национальная идея, тогда для русских территорий Казахстана (Украины и Белоруссии тоже) все произойдет быстро, примерно, как произошло в Крыму.

- Если да, то какой сценарий, по вашему мнению, ожидается в будущем?

- Судьба Казахстана находится в Москве, Вашингтоне и Пекине, причем пока Россия и США будут конфликтовать, Китай будет нейтральным и получит все выгоды вне зависимости от того, кто победит.

20 март 07:46 | : Политика

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