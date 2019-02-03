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Новые подробности ночного инцидента в Шиесе: никто из экоактивистов не пострадал

Неизвестные прежде подробности столкновения, произошедшего в ночь с 14 на 15 марта вблизи железнодорожной станции ШИЕС, прояснили ситуацию.  

 

В социальных сетях появилась полная версия видеоматериала, свидетельствующего о реальных событиях во время столкновении экоактивистов, заблокировавших в шиесском лесу технику и рабочих подрядной организации, перегонявших транспортные средства на базу в Республику Коми.

 

Сегодня протестующие активно утверждают: никаких просьб о пропуске техники к нам не поступало, никто никого силой не держал, технику не захватывали и якобы они просто защищали свои жизни.

Появившееся в сети видео полностью опровергает версию и все доводы активистов. Неудобно получилось, но истина дороже.

 

На записи прекрасно видно, что вагончик, в котором жили экоактивисты — это настоящий заслон, поставленный для того, чтобы не пропускать технику. Естественно, что абсолютно незаконно, на руках у активистов еще во вторник имелось предписание полиции убрать его, а события происходили в ночь на пятницу.

 

В момент инцидента никого в вагончике не было и никто из активистов не пострадал – тут протестующие тоже, мягко говоря, слукавили.

 

Рабочих, возвращающихся домой, назойливо провоцировали, и это хорошо заметно по представленным кадрам. Активисты не только лезли под гусеницы и колеса техники, но и оскорбляли простых работяг, вытаскивали их за куртки из кабин, рукоприкладствовали. Это теперь называется «мирный протест» и «отстаивание своей позиции»?

 

Самоуправство и нанесение побоев – это самые мягкие из статей УК, под которые подпадают действия «шиесских экологов». Также судя по видео сами активисты опровергают алкогольное опьянение рабочих.

 

Ранее активисты записали обращение, в котором пытались опровергнуть свои действия. Которое тут же разобрали на части и смонтировали неточности в заявлениях. Но на кадрах видеоматериалов видно как непонятные люди в маргинальном состоянии кидаются под гусеницы, как обкладывают матами обычных работяг, мечтающих поскорей миновать эту страшную ночную дорогу и вернуться к женам и детям… Очевидно почему показанные кадры широко не афишируются в оппозиционных сообществах.  А сама запись уже удалена.

 

Выбранные методы «борьбы» вызывают сомнения не только у простых граждан, но и у правоохранителей. Главное - своей активисты избрали обычных рабочих с рядового, в общем-то, автотранспортного предприятия, да еще и из соседнего региона. Недаром в соседней Коми уже хотят истории о нравах «шиесских партизан» - скоро ими начнут пугать детей и стращать должников.

 

В настоящее время правоохранительными органами проводится тщательная проверка событий.

19 март 17:43 | : Политика / Происшествия

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