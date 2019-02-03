Депутаты ЛДПР (Архангельская область): Не надо злить народ!

Депутаты фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании Игорь АРСЕНТЬЕВ, Михаил ЗАВЬЯЛОВ, Александр КАЛИНИН и Лариса СЕРГЕЕВА внесли в региональный парламент два законопроекта, направленные на устранение излишних бюрократических препон и спорных моментов при организации и проведении публичных мероприятий – митингов, собраний, шествий и демонстраций.
Совсем недавно депутаты Государственной Думы приняли законы о борьбе с фейковой информацией, о штрафах за это, а также о противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества.
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заявил, что депутаты фракции данные законы не поддержали, потому что против них выступает большинство избирателей. Хотя, если говорить о сути документа, то он направлен на оздоровление информационного поля в целом, убежден лидер ЛДПР.
Позицию Председателя ЛДПР разделяют и депутаты фракции ЛДПР в областном Собрании. Определенные ограничения в выражении гражданами собственной позиции по тем или иным вопросам, безусловно, нужны, считает один из разработчиков изменений регионального законодательства по проведению публичных мероприятий, депутат областного Собрания Михаил Завьялов:
- Сегодня у нас в регионе одной из самых «горячих» тем является реализация так называемой мусорной реформы. Многие северяне недовольны действиями властей и именно поэтому выходят на всевозможные протестные акции. К слову, протестами сопровождалась и реформа родовспоможения, приведшая к закрытию большинства родильных домов в районах области, и пенсионная реформа. Очевидно, что митинги, где люди выказывают негативное отношение к тем или иным действиям властей, эти самые власти, скажем так, раздражают. Чиновники, соответственно, пытаются найти предлоги, позволяющие отказать в проведении таких раздражающих мероприятий или перенести их «с глаз долой». А возможности есть. Запрещено, например, проводить публичные мероприятия на расстоянии менее 50 метров от учреждений здравоохранения, образования, культуры и стационарных торговых объектов. Но мы же понимаем, что в большинстве населенных пунктов области пригодные для проведения публичных мероприятий площадки как раз и расположены совсем рядом с ДК или магазинами. Поэтому одним из внесенных законопроектов мы предложили сократить минимальное расстояние до 10 метров, как это предусмотрено по отношению к зданиям, где расположены органы государственной власти. Это позволит существенно увеличить количество разрешенных для проведения митингов территорий, особенно в небольших населенных пунктах. А чиновники должны понять, что своими запретами они только сильнее злят народ!
Авторы законопроекта убеждены, что его принятие упорядочит деятельность органов местного самоуправления при рассмотрении уведомлений о проведении публичных мероприятий и внесет единообразие при правоприменении соответствующих норм областного закона.
Второй законопроект призван уравнять в правах организаторов массовых и публичных мероприятий. Поясним, что массовые мероприятия, в отличие от публичных, имеют в основном развлекательную направленность. Общее у них то, что организаторы должны в установленные сроки подать соответствующие уведомления в органы государственной власти или местного самоуправления. По словам Игоря Арсентьева, депутата фракции ЛДПР в региональном парламенте, организаторы публичных мероприятий зачастую сталкиваются с тем, что место, которое они выбрали, вдруг оказывается занятым:
- Суть в том, что сроки подачи уведомлений в разных законах определены по-разному. Для митингов, собраний, шествий и демонстрации сроки подачи уведомления определены соответствующим федеральным законом – не ранее 15 и не позднее 10 дней до даты их проведения. А срок подачи уведомления о проведении массового мероприятия установлен областным законом – не позднее 7 дней до даты проведения. Поясню, если кто-то не знает – в случае подачи организаторами разных мероприятий уведомлений на одно и то же место проведения на одно и то же время, согласовано будет то, которое подано ранее. На практике это приводит к тому, что митингующим архангелогородцам, например, место предоставляется на Левом берегу, а на одной из центральных городских площадей в это время несколько человек играют в снежки. Поэтому мы предложили установить срок начала подачи уведомлений для организаторов массовых мероприятий не ранее 15 дней – такой же, как и для публичных мероприятий.
Убежден, северяне должны иметь возможность выражать свое мнение любым законным способом. В том числе и на митингах. Но существующие законодательные лазейки, позволяющие чиновникам препятствовать организации «ненужных» мероприятий, оказываются только на руку их оппонентам, а, в итоге, способствуют нарастанию социального напряжения в обществе, которого сегодня, к сожалению, и так в избытке. Попытки заставить народ молчать никогда еще ничем хорошим не заканчивались. В ЛДПР всегда призывали помнить историю. Председатель партии Владимир Жириновский в своих выступлениях также неоднократно призывал убрать раздражающие людей запреты. Поэтому внесенные нами законопроекты, которые, возможно, кому-то покажутся бесполезными, на самом деле имеют глубинный смысл – они направлены на защиту гарантированных каждому гражданину Конституцией РФ прав на свободу мысли и слова, а также права мирно и без оружия проводить собрания, митинги и демонстрации.