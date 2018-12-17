Сталин за забором. Новосибирск взял пример с Архангельска

Как сообщают сегодня сибирские СМИ, коммунисты Новосибирска с третьего раза продавили-таки установку в областной столице бюста усатому генералиссимусу. Впрочем, в этом вопросе обеим сторонам пришлось пойти на компромисс…
Художественный совет мэрии Новосибирска согласовал размещение памятника на территории обкома КПРФ (имеющей статус частная). Из присутствующих 11 проголосовали "за", трое были против и один воздержался.
Как отметили в градостроительном департаменте мэрии, его нахождение там не будет противоречить правилам благоустройства и застройки территорий, а также не затруднит движение общественного транспорта.
Особо отмечается, что трехметровый памятник будет окружать кирпичная стена с колоннами. Соответственно, он своим видом не будет раздражать людей, чьи родственники были репрессированы в известные годы.
Кроме того, какая-никакая гарантия от актов вандализма в отношении сомнительной исторической личности. Местная организация КПРФ берет на себя финансовые обязательства в размере около 1 миллиона рублей по благоустройству, а также круглосуточному наблюдению территории, где будет установлен бюст
Инициативная группа три года добивалась установки бюста Сталину в общественных местах, но каждый раз не находила понимания ни у властей, ни у большой части горожан, видящих в этом историческом персонаже прежде всего убийцу, а уже потом «эффективного менеджера».
Напомним, архангельский бюст Сталину пережил примерно те же перипетии, и успокоился за забором частной автостоянки. Иногда, по праздникам, его посещают поклонники с гвоздичками…
(на фото: архангельский вариант)