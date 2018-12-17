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Сталин за забором. Новосибирск взял пример с Архангельска

Как сообщают сегодня сибирские СМИ, коммунисты Новосибирска с третьего раза продавили-таки установку в областной столице бюста усатому генералиссимусу. Впрочем, в этом вопросе обеим сторонам пришлось пойти на компромисс…

Художественный совет мэрии Новосибирска согласовал размещение памятника на территории обкома КПРФ (имеющей статус частная). Из присутствующих 11 проголосовали "за", трое были против и один воздержался.

Как отметили в градостроительном департаменте мэрии, его нахождение там не будет противоречить правилам благоустройства и застройки территорий, а также не затруднит движение общественного транспорта.

Особо отмечается, что трехметровый памятник будет окружать кирпичная стена с колоннами. Соответственно, он своим видом не будет раздражать людей, чьи родственники были репрессированы в известные годы.

Кроме того, какая-никакая гарантия от актов вандализма в отношении сомнительной исторической личности. Местная организация КПРФ берет на себя финансовые обязательства в размере около 1 миллиона рублей по благоустройству, а также круглосуточному наблюдению территории, где будет установлен бюст

Инициативная группа три года добивалась установки бюста Сталину в общественных местах, но каждый раз не находила понимания ни у властей, ни у большой части горожан, видящих в этом историческом персонаже прежде всего убийцу, а уже потом «эффективного менеджера».

Напомним, архангельский бюст Сталину пережил примерно те же перипетии, и успокоился за забором частной автостоянки. Иногда, по праздникам, его посещают поклонники с гвоздичками…

(на фото: архангельский вариант)

14 март 14:37 | : Политика

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