Константин Щемелинин: Русские - самый одинокий этнос в РФ

В России и у русского народа масса проблем, корни которых находятся в том, что русские, как народ, в массе своей не понимают многого.
Но русские это поймут, постепенно, с годами, поймут — избежать этого практически невозможно.
Русские не понимают, что та страна, в которой они живут, — это должно быть их государство, а та страна, в которой они живут, — это не совсем их государство. Россия или Российская Федерация — это не государство русских. Русская Республика — вот государство русских! Почему есть Итальянская Республика, есть Французская Республика, но нет Русской Республики?
Большинство населения на Украине и в Белоруссии — это русские, то есть, этнически русские люди, которые из-за проводимой в СССР политики украинизации и белорусизации стали называть себя украинцами и белорусами.
Русские — одинокий этнос. Самый близкий народ к русским — это украинцы-малороссы. Еще дальше находятся: армяне, белорусы, русины, сербы.
Коммунизм и социализм — это прошлое, как каменный век. Можно драться дубиной или топором, но в современном мире воюют автоматическим оружием.
Увы, но современное отечественное образование очень плохое. СССР дал миру очень мало Нобелевских лауреатов, а если внимательно посмотреть их биографии, то окажется, что многие получили не советское, а имперское образование еще в царской России.
Киевской Руси не было. Было государство Русь, которую историки называли Древней, чтобы отличать от современной Руси-России.
Есть еще много аспектов, которые пока не понимают русские, но время все объяснит.
Константин Щемелинин, крымский писатель