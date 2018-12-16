Роман Абрамович окончательно уходит с телевидения. И из политики тоже?

Известный олигарх, бывший губернатор Чукотки и владелец английского футбольного клуба «Челси» решил продать свои телевизионные активы.
20% акций «Первого канала» у компании «ОРТ-КБ», принадлежащей Роману Абрамовичу, приобретает финансовая структура «ВТБ-капитал». У бизнесмена больше не осталось акций госканала.
Наблюдатели рассматривает эту сделку, как декларативное заявление Абрамовича об окончательном уходе из политики, так как именно телевидение остается главным орудием пропаганды.
Впрочем, был и другой резон. Как известно, Абрамович не так давно получил израильское гражданство, а российское законодательство косо смотрит на то, когда иностранец имеет влияние на информационную политику.
Из истории. Роман Аркадьевич стал совладельцем «Первого канала» в начале 2000 гг. (тогда канал назывался Общественное российское телевидение – ОРТ), выкупив у Бориса Березовского 49% акций за $150 млн. Тогда говорили, что это сделка двух друзей и соратников, так как именно БАБ ввел в свое время Абрамовича в еще ельцинский Кремль, сделав его (по слухам) главным «кошельком» президентской семьи. В 2010 г. Абрамович сократил свою долю до 24%, продав часть акций Национальной медиа группе (НМГ) за $145 млн, контролируемой людьми президента Путина.
Надо сказать, что в настоящее время финансовые дела «Первого канала» не очень хороши. До недавнего времени он считался крупнейшим в России телеканалом по доходам (в 2016 г. он перестал публиковать свою отчетность). Последние финансовые показатели канала были опубликованы за 2015 г., его выручка тогда снизилась на 12% до 26,5 млрд руб., рекламные доходы (без учета спонсорства) — на 15,6%. В этом смысле партнерство с ВТБ выглядит с точки зрения телевизионщиков более привлекательным, чем с бизнесменом, чьи предпочтения и интересы весьма и весьма изменчивы.
Кстати, в последнее время Абрамович начал интересоваться киноиндустрией. Так, он вложил средства в создание кинофильмы «История одного назначения» режиссёра Авдотьи Смирновой (супруги Анатолия Чубайса) и зарегистрировал Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм».