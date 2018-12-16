Рейтинг губернаторского влияния: Игорь Орлов подрос на 5 пунктов

Опубликованы результаты февральского рейтинга АПЭК.
Составители обращают внимание на то, что что на этот разные экспертные оценки деятельности того или иного губернатора соотносились с обращением президента к Федеральному собранию – как у кого обстоят дела с исполнением «майских указов».
Во-первых, приоритеты в социальной сфере, заданные президентом, могут серьезно повлиять на повестку региональных избирательных кампаний 2019 года. С одной стороны, такая диспозиция может дополнительно усилить лоббистские возможности идущих на выбор глав регионов, добивающихся получения дополнительного федерального финансирования на социальные проекты. С другой — приоритеты, обозначенные Кремлем, потребуют от региональных властей максимально оперативной реакции на сюжеты с негативным резонансом в социальной сфере. Это может повлиять в том числе на кадровую политику глав регионов и способствовать появлению дополнительных критериев отбора для высокопоставленных чиновников в социальной сфере. Дополнительное значение будут приобретать навыки по взаимодействию с медиасредой и выстраиванию эффективной коммуникации с гражданами.
Во-вторых, заявление президента о необходимости пересмотра критериев уголовного преследования предпринимателей (эту тему Владимир Путин поднимал и на расширенном заседании коллегии МВД в конце февраля) может быть с оптимизмом воспринято представителями региональных элит, в том числе находящихся в сложных отношениях с губернаторами своих субъектов РФ.
Итак, первые три места заняли: Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Рустам Минниханов (Татарстан).
Последние три: Владимир Сипягин (Владимирская обл.), Рашид Темрезов (Карачаево-Черкессия), Алексей Цыденов (Бурятия).
Глава Архангельской области Игорь Орлов за прошедший месяц поднялся 72-го на 67-е место.