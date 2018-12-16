На ать-два! 23 февраля в свете внешней российской политики

Как вы отметили 23 февраля? (Специально его так называю, ибо этот праздник для меня навсегда День Советской Армии и Военно-Морского флота).
Кто-то в Архангельске в хоккей играл (об этом подробней в региональном разделе).
Мы, например, пошли опробовать недавно открывшийся ресторан грузинской кухни. Обсуждение меню опущу, чай, вам тут не ресторанная критика, но отдельно отмечу живую музыку. Обычно она раздражает, мешает общению. Но тут легла куда надо, точно на душу! Прежде всего, за счёт исполнительского мастерства очаровательной солистки Анны Акимовой и грамотно подобранного репертуара. Никакой попсовой пошлятины или, упаси-боже, шансона. Знакомые… да что там, почти родные ещё с советских времён грузинские напевы, русские романсы, еврейский фольклор (по спецзаказу) и, как подарок всем отслужившим «Идёт солдат по городу».
Аж слезы из глаз и сопли из носа. Особенно за нашим столом, где отмечали подполковник, старший сержант, ефрейтор и рядовой. Все запаса, естественно.
Интеллигентный получился праздник. Это вам не дни отдельных родов войск, когда придурки, часто отсидевшиеся где-нибудь в хлеборезке, первыми лезут в городской фонтан. Мне кажется, что именно такие сегодня снимают фильмы про войну и про армию… ну, никакого знания матчасти! В результате зрители видят войну и людей на войне не глазами очевидцев, а через больное воображение непричастных (впрочем, побывавшего на Донбассе Прилепина я бы тоже читать не посоветовал, из его публицистики так и лезет патриотический заказ, представляю, что с военной прозой будет).
Он и в советское время был скупым на эмоции, этот праздник всех мужчин, как его позиционируют в официальных СМИ. Почему всех? Понятно, если тебе ещё предстоит одеть сапоги (берцы), а если уже откосил даже от институтских военных сборов? Это как трансвестита поздравить с 8 марта (впрочем, не исключаю, что такие прецеденты имеются).
Хотя и обидно по молодости было - в Женский день ты выходной, а в мужской выпить – только после работы. Ничего, как-то перетерпели.
Да и время года такое, что на улице особо не пошалишь. Самый конец зимы – слякоть с ветром.
Впрочем, кое-где ухитрились. Причём не служившие. Да ещё и женщины.
В Петербурге феминистки провели у военкомата Ленинградской области акцию "Рожай мясо!" против службы в армии. Они принесли к зданию перевязанные георгиевскими лентами свертки с сырым мясом…
Всё в лучших традициях уличного перфоманса – дамы в противогазах, армейском камуфляже и с обнажённой грудью. Предмет протеста ясен без пояснений – матери против того, чтобы ради государственных прихотей рожать пушечное мясо – «Женщин призывают рожать и пытаются запретить аборты. Но что потом происходил с нашими детьми? Они становятся пушечным мясом российского милитаризма и трупами развязанных Россией бессмысленных войн».
Нечто подобное было в 90-х, во время Первой чеченской кампании. На вторую, насколько помню, посылали участвовать в боевых действиях в основном контрактников (то есть по желанию, если гибнуть, то за деньги), что естественным образом снижает любой антимилитаристский пафос. В афганскую и вышли бы, но тогда с улицы прямая дорога в психиатрическую клинику на курс галоперидола или сульфазина. Прошедшие через это говорят – в тюрьме выжить легче.
Но так ли опасна армия для здоровья и жизни мужчин в современных российских условиях? Попасть в Сирию – шанс минимальный, туда, я слышал, очередь добровольцев стоит. В ЧВК (частные военные компании) по моему глубокому убеждению идут очень испорченные люди, про нужду, невозможность иначе прокормить семью – сказки для экзальтированных журналисток.
Дедовщину, вроде, побороли, читал, что скрытые видеокамеры теперь стоят во всех каптёрках и сушилках (традиционных местах наших солдатских разборок). Да и тогда, в основном ломали морально, эксцессы самоубийства имели единичные случаи. Чаще же всего гибли по собственной глупости или разгильдяйству. Из личных кантемировских воспоминаний. Молодой лейтенант вылез из башни танка покрасоваться с командирским биноклем при заходе боевой машины в лес… его первой же сосной как гвоздь по самую шляпку внутрь забило. Или усталый дембель лёг поспать в высокой траве… а там как назло бронетранспортёр проходил… потом долго с гусеничных траков соскребали. И так далее…
В мои армейские годы была повальная мода на наколки. Я тоже в порядке эксперимента одну сделал на ноге в малозаметном месте. Пацифик (не путать с эмблемой Мерседеса). Вполне искренне, ибо считал, что наша советская родина излишне военизирована, что всем отдавать два-три лучших года жизни на мытьё полов в казарме или копанию траншей просто не имеет смысла. Посмотрели бы, какой хренью в обычные дни занимается сержантский и рядовой состав гвардейской танковой дивизии, и понимаешь – сократи его вдвое, враг бояться не меньше будет. А народному хозяйству ощутимая польза, не говоря уже о семьях срочников.
Последние лет 30 идёт бесконечный диспут о переходе всей армии на контрактную основу. В 90-х казалось, что вот… чуть-чуть осталось, и даже Чечня особо не пугала потенциальных «диких гусей». Но у государства не было денег расплачиваться за право на убийство. Пришлось по старинке, по приказу – а если что не так, не наше дело, как говориться, Родина велела. Когда во главе военного ведомства встал даже внешне весь из себя гражданский Табуреткин, всё вроде было на мази и логично… но тут внешняя политика по пожеланиям трудящихся резко изменилась с миролюбивой на агрессивную.
В итоге до сих пор призывают. Я ещё могу понять недавнее появление учёных рот на предприятиях ВПК, государство от халявных мозгов никогда не отказывалось. Но зачем опять призывать всех, кто не институте и не хромает?! Притом, что хозработы в армии переведены на аутсорсинг. Большая численность рядового состава в мирное время нужна при подготовке к наступательной войне. Захватывает города пехота, она же потом их зачищает от очагов сопротивления, служит в гарнизонах и т.д.
Я так и не нашёл точных данных, сколько сегодня служит срочников. Пусть один год… вообще не понимаю, чему за этот срок можно научиться из прикладного военного дела. Разве что «ура, в атаку!», но это явно не оборонительная философия. Из телевизора всё больше рассказывают про новейшую технику, с которой без учёной степени не разобраться.
Что лично мне дали два армейский года? Специальные навыки так и не пригодились (и слава богу!). Зато научился выполнять любую работу (а не только ту, что является одновременно и хобби). Научился находить общий язык с любым контингентом (а не только с выпускниками спецшкол). Научился драться не из-за молодецкой удали и понтов, а за собственную жизнь (здесь отдельной спасибо учебке и её сержантскому составу). Значительно умерило самооценку, но добавило самоиронии. А ещё право выпить на 23 февраля не только потому, что родился мужчиной.
Короче, два года прошли не без пользы. Ну, с Днём защитника!
Леонид Черток