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Саммит без обеда. Как Дональд Трамп и Ким Чен Ын сами себя перехитрили

Новые выборы президента США приближаются неумолимо.

Трамп заметно нервничает. Если во внутренних делах, прежде всего, в экономике, положительные сдвиги видны, особенно в сравнении с обамовскими проблемами, то внешняя политика, мягко говоря, провисает. Хотя бы с той же Сирией – американские войска уходят (пусть и с добытым неясным образом золотом), зато российские демонстративно остаются. Что в глазах многих наших депутатов и сенаторов есть показатель уверенности и миролюбия, а отнюдь не агрессивного настроя.

Впрочем, сам американский президент прекрасно понимает, что против нашего ему пока слабО в таких позиционных играх. Зато есть Ким Чен Ын, молодой да ранний, которому должность главы государства досталась не за личные выдающиеся качества, а просто по наследству. Чего бы с таким не поиграть. Как кошка с мышкой.

Идея договориться с Пхеньяном у Вашингтона давно. Договориться о чём? Покончить с последним оплотом коммунистического бреда на планете, задача, слов нет, заманчивая, но маловероятная в исполнении. Это будет даже не Вьетнам, где, как ни крути, часть территории выступала против социализма. В Корее нечто похоже произошло почти 70 лет назад, те, кто оказался на её северных территориях, зомбированы по самое не-могу (оценочная категория автора). Война с призраком коммунизма до победного конца? Мир точно не поймёт, даже Австралия с Канадой.

  Тогда, хотя бы, уменьшить ядерную угрозу, исходящую от политических фанатиков. Которую до икоты боятся все соседи Северной Кореи, не только Южная с Японией, но и Китай с Россией. Да-да, мы тоже, что несколько раз прямо прозвучало в официальной обеспокоенности Москвы на всякие ракетные испытания у самых наших границ. Бес их, косоруких, знает, вдруг бомбочка полетит куда-нибудь не туда.

Ким просил за разоружение снятие всех санкций. Думаю, прежде всего, на импорт предметов роскоши, о нём писали, мол, его президентский Роллс-Ройсов поизносился. Дональд, вроде бы, и не против, но только в ответ на остановку всей атомной программы Пхеньяна. Ким наотрез – согласен на ограниченное число объектов. В итоге даже вместе не закусили…

Трамп: «Ким хочет, чтобы мы сняли санкции, он готов провести ядерное разоружение в определённых районах, но мы хорошо знаем страну, и мы хотим провести ядерное разоружение и в других районах».

И что, мир вздохнул разочарованно? Ничуть не бывало. От равнодушного – «другого и не ждали», до облегчённого выдоха. Последний явственно прозвучал из Токио, японский премьер Абэ, ранее не скрывавший своего ироничного отношения (смягчим) к нынешнему хозяину вашингтонского Белого дома, рассыпался в его адрес превосходными выражениями и похвалил за прозорливость. Оказывается, там очень боялись, что малоопытный в восточных тонкостях Трамп купится на лёгкий сговор с коварным Кимом.

Положа рука на сердце, я не очень понимаю, почему такой ажиотаж стоит именно вокруг ядерной программы Пхеньяна. Армия Северной Кореи сильна не своей численностью (если нужда будет, до 70 % населения могут поставить под ружьё, а оставшиеся 30 будут партизанить), не вооружением (действительно морально устаревшим по большинству позиций), но железобетонной государственной идеологией. Северокорейцы фанатично преданы своей стране, идеалам социализма и своим вождям. Я это видел даже у тех, кто заканчивал советские творческие вузы – настоящие гнёзда вольнодумства и разврата в 70-80-хх прошлого века. Плюс дисциплина, вколоченная с детства - тоже не последний аргумент в любом вооружённом конфликте.

Вторым неоспоримым достоинством КНДР в любой войне станет собственный военно-промышленный комплекс, способный автономно и серийно выпускать различные виды вооружений, включая межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты среднего и малого радиуса действия, ракетные системы залпового огня, корабли и подводные лодки, танки, БТР, самоходные артиллерийские установки, гаубицы, миномёты, переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракеты, стрелковое вооружение и патроны, короче, всё, кроме самолётов. Это характерно для стран с закрытой экономикой, находящихся под санкциями, отрицательно влияет на модернизацию, зато максимально снижает зависимость от внешних факторов. По оценкам военных экспертов, в горной части страны достаточно подземных предприятий ВПК, имеющих возможность длительное время работать в автономном режиме, а уничтожить (разбомбить) их в короткие сроки будет весьма и весьма проблематично.

То есть, Пхеньян страшен не только атомной бомбой для своих территориальных соседей. Обладание же ядерным оружием является главным инструментом шантажа – если окончательно прижмёт, покончим с собой так, что планета Земля содрогнётся.

Вот на этом Ким Чен Ын и играет. Ядерное оружие и шантаж коллективным самоубийством – его главный политический аргумент, других просто не имеется. До Трампа ни один президент США не общался лично ни с одним северокорейским лидером, не сподобились. Трамп на это пошёл, представляете, как сразу вырос в собственных глазах его визави? А в глазах собственных придворных?

С населением Северной Кореи несколько сложнее. При их информационной закрытости (интернет только внутренний) вряд ли там широко стало известно, что и Куба отказалась от социализма – больше на Острове Свободы не строят коммунизм и признают право на частную собственность. Остаться одинокими в враждебном мире капитализма – бррр. С другой стороны, свои СМИ наверняка постарались укрепить читателей, слушателей и зрителей в мысли о собственной маргинальной исключительности – наш пухлый малыш не побоялся перечить американской дылде, мы крутые!

Впрочем, есть мнение, что у этих переговоров была своя секретная сторона, скрытая от репортёров. Якобы Трамп, исходя и формальной логики любого известного ему правителя, предложил Киму в случае чего полную гарантию безопасности, как личную, так и членов его семьи. Должен же он помнить, в конце концов, страшный конец несговорчивого Каддафи! Однако в этом случае бизнесмен Дональд не учёл, что Чен Ын относится к династии социалистических лидеров, практически небожителей, он буквально с рождения уверен в собственной неприкасаемости. Мало того, он не отделяет свою судьбу от судьбы страны, если уж будут рвать, то всех. И лично у меня нет уверенности, хороша или плоха такая установка для руководителя государства.

И ещё один момент: наблюдатели, присутствовавшие на саммите в Ханое, через одного говорят о крайне низком уровне переговоров, больше напоминавших телевизионное ток-шоу, чем встречу лидеров государств, имеющих влияние (каждый - своё) на мировой порядок. Тогда получается, что ни один, ни второй особо не рассчитывали на сколько бы значимый прорыв в своих непростых отношениях.

Что нужно было Трампу? Лишний раз продемонстрировать, что он может общаться с кем угодно, даже с монстрами, мировыми изгоями, а они, в свою очередь, если не соглашаются с его предложениями, то выслушивают их до конца.

Что было нужно Киму? Трамп в начале своего правления действительно был похож на человека, готового решать мировые проблемы непопулярными методами, вплоть до ракетных атак. Возможно, северокорейский лидер в это поверил, решив методом хитромудрых переговоров в стиле монтёра Мечникова – «утром деньги, вечером стулья» - хотя бы на время отсрочить катастрофу своего народа. Но, скорее всего, он сразу понял слабые моменты парня из Вашингтона, решил ему подыграть, а теперь пожинает плоды популярности.

Ох, лишь бы эти двое не заигрались, лишь бы не было войны!

Леонид Черток

03 март 07:46 | : Политика

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