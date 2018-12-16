Эрнест Белокоровин: Я против политического хайпа, но за диалог по мусору

Бывший парламентарий, председательствовавший в комитете регионального Собрания по промышленности, транспорту, связи и экологии, некогда возглавлявший областное министерство по этому же профилю, а ныне вольный бизнесмен и общественник Эрнест Белокоровин отметился на ток-шоу «Позиция» («Россия-24»).
Тема животрепещущая – мусор, экотехнопарки, где лучше решать конфликтные проблемы: на митингах или за круглыми столами.
По мнению политика, следует разделить в дискуссионном пространстве области две темы: коммерческие инвестпроекты и реализацию федерального закона о реформе обращения с ТКО. Они могут быть схожи по совей экологической тематике, однако зачастую негатив северян автоматически переносится с одной темы на другую, и в результате вся область оказалась на пороге противостояния, разделенная различными оценками и суждениями. А ведь еще год назад ничего подобного в Поморье и близко не было. Сегодня же регион вошел в число «конфликтных территорий» и «проблемных субъектов».
- У нас в регионе идет некое противостояние людей: одни поняли, что надо выполнять 89-й федеральный закон об обращении с отходами и утилизации, а другие пока обсуждают этот закон. Есть проблема с Рикасихой, проблема с Шиесом…
На экологическом форуме я в первый раз увидел, как власть, бизнес, эксперты и гражданское общество, включая оппозицию, встретились на одной площадке. Триста человек!
Я впервые 25 минут стоял в очереди на регистрацию! У нас обычно на мероприятия всех загоняют, а тут люди шли сами. Я лично сам, по своей инициативе, зарегистрировался на форуме через сайт, пришел сам от себя, потому что я уже не депутат и не представитель власти. Я – человек неравнодушный, мне было интересно послушать, что говорят эксперты, оппоненты, что скажет на это власть. Лично я считаю такой диалог очень полезным.
…Я никуда не баллотируюсь, мне не интересен «политический хайп». Поэтому могу говорить только то, что думаю на самом деле. Если по существу, то хочу предложить и зафиксировать мысль: со своим мусором в Архангельской области мы разберемся сами. Есть 89-й ФЗ, есть определенный порядок… Давайте посмотрим на заседании правительства области, как сегодня реализуется этот закон.
А инвестиционный проект «Шиес» мы должны вынести на отдельную общественную площадку для обсуждения, по типу того, как это сделала с 89-м ФЗ Общественная палата на экофоруме.
Пригласить сюда, в Архангельск, представителей правительства Москвы, экспертов, инвестора – в общем, провести специальное обсуждение именно Шиеса. Ведь вопросы у населения в большинстве своем, после исключения Рикасихи из террсхемы, возникают именно по московскому мусору.
Эрнест Анатольевич с прискорбием констатировал, что антимусорные настроения в обществе, подогреваемые извне недобросовестными политиками, часто «московского розлива», часто приводят к радикализации протестного движения. Удомля уже стала точкой кипения - в районе стройки спиливают столбы, поджигают и обстреливают технику, устанавливают на дорогах «ежи» и живые заслоны, угрожают водителям, рабочим на стройке и их семьям. Появилось даже такое понятие, как «шиесские партизаны».
Его мнение такого – обществу и власти необходим широкий форум по всем спорным моментам:
- Я предлагаю разделить наш собственный мусор и московский инвестиционный проект. Я услышал на форуме, что одни говорят про Шиес, другие – про Рикасиху, третьи – про раздельный сбор мусора, это все наслаивается друг на друга и в итоге в головах людей получается какая-то обрывочная мешанина. Давайте, как говорил президент, отделять мух от котлет.
Надо находить площадки для дискуссии – Общественная плата не должна бросать эту тему. Если не будет открытых дискуссий – люди продолжат выходить на митинги, напряженность будет только расти, радикализация усилится, и мы получим в результате противостояние, только уже в масштабах не одной железнодорожной станции, а всей области. Вот этого допустить нельзя.