Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Эрнест Белокоровин: Я против политического хайпа, но за диалог по мусору

Бывший парламентарий, председательствовавший в комитете регионального Собрания по промышленности, транспорту, связи и экологии, некогда возглавлявший областное министерство по этому же профилю, а ныне вольный бизнесмен и общественник Эрнест Белокоровин отметился на ток-шоу «Позиция» («Россия-24»).

Тема животрепещущая – мусор, экотехнопарки, где лучше решать конфликтные проблемы: на митингах или за круглыми столами.

По мнению политика, следует разделить в дискуссионном пространстве области две темы: коммерческие инвестпроекты и реализацию федерального закона о реформе обращения с ТКО. Они могут быть схожи по совей экологической тематике, однако зачастую негатив северян автоматически переносится с одной темы на другую, и в результате вся область оказалась на пороге противостояния, разделенная различными оценками и суждениями. А ведь еще год назад ничего подобного в Поморье и близко не было. Сегодня же регион вошел в число «конфликтных территорий» и «проблемных субъектов».

- У нас в регионе идет некое противостояние людей: одни поняли, что надо выполнять 89-й федеральный закон об обращении с отходами и утилизации, а другие пока обсуждают этот закон. Есть проблема с Рикасихой, проблема с Шиесом…

На экологическом форуме я в первый раз увидел, как власть, бизнес, эксперты и гражданское общество, включая оппозицию, встретились на одной площадке. Триста человек!

Я впервые 25 минут стоял в очереди на регистрацию! У нас обычно на мероприятия всех загоняют, а тут люди шли сами. Я лично сам, по своей инициативе, зарегистрировался на форуме через сайт, пришел сам от себя, потому что я уже не депутат и не представитель власти. Я – человек неравнодушный, мне было интересно послушать, что говорят эксперты, оппоненты, что скажет на это власть. Лично я считаю такой диалог очень полезным.

…Я никуда не баллотируюсь, мне не интересен «политический хайп». Поэтому могу говорить только то, что думаю на самом деле. Если по существу, то хочу предложить и зафиксировать мысль: со своим мусором в Архангельской области мы разберемся сами. Есть 89-й ФЗ, есть определенный порядок… Давайте посмотрим на заседании правительства области, как сегодня реализуется этот закон.

А инвестиционный проект «Шиес» мы должны вынести на отдельную общественную площадку для обсуждения, по типу того, как это сделала с 89-м ФЗ Общественная палата на экофоруме.

Пригласить сюда, в Архангельск, представителей правительства Москвы, экспертов, инвестора – в общем, провести специальное обсуждение именно Шиеса. Ведь вопросы у населения в большинстве своем, после исключения Рикасихи из террсхемы, возникают именно по московскому мусору.

Эрнест Анатольевич с прискорбием констатировал, что антимусорные настроения в обществе, подогреваемые извне недобросовестными политиками, часто «московского розлива», часто приводят к радикализации протестного движения. Удомля уже стала точкой кипения - в районе стройки спиливают столбы, поджигают и обстреливают технику, устанавливают на дорогах «ежи» и живые заслоны, угрожают водителям, рабочим на стройке и их семьям. Появилось даже такое понятие, как «шиесские партизаны».

Его мнение такого – обществу и власти необходим широкий форум по всем спорным моментам:

- Я предлагаю разделить наш собственный мусор и московский инвестиционный проект. Я услышал на форуме, что одни говорят про Шиес, другие – про Рикасиху, третьи – про раздельный сбор мусора, это все наслаивается друг на друга и в итоге в головах людей получается какая-то обрывочная мешанина. Давайте, как говорил президент, отделять мух от котлет.

Надо находить площадки для дискуссии – Общественная плата не должна бросать эту тему. Если не будет открытых дискуссий – люди продолжат выходить на митинги, напряженность будет только расти, радикализация усилится, и мы получим в результате противостояние, только уже в масштабах не одной железнодорожной станции, а всей области. Вот этого допустить нельзя.  

01 март 18:25 | : Политика / Экономика

Видеозал


Хорошо, что не на голову президенту. В одной из аудиторий САФУ обвалился потолок (ВИДЕО)
Белые медведи в ужасе от состояния жилища людей в поселке Новая земля (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2019 (11)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)


Деньги


все материалы
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20