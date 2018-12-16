Олег Черненко (АрхГорДума): "Нам не нужна новая армия безработных"

28 февраля в Городской Думе состоялось совместное заседание постоянных комиссий по вопросам экономики, инвестиционной политики и по вопросам бюджета, финансов и налогов. В мероприятии принимали участие представители администрации города, областного Собрания депутатов, ИФНС России по Архангельску и предприниматели города.
Итоги комментирует заместитель председателя Архангельской городской Думы Олег Черненко:
- Поводом для встречи стала введённая в Архангельске с начала года дифференциация значений корректирующего коэффициента базовой доходности К2 по единому налогу на вменённый доход (ЕНВД) в зависимости от места ведения предпринимательской деятельности. Узнавшие о двойном повышении налога с 2019 года предприниматели, работающие в центральной части Архангельска, забили тревогу. Они собрали 270 подписей, обратились к уполномоченному при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей, и все вместе пришли в Городскую думу, чтобы повлиять на губительный для малого бизнеса скачок цен.
Предприниматели выразили общее мнение: такой скачок налоговой нагрузки приведёт к печальным последствиям - многим придётся оптимизироваться либо закрывать дело совсем. Налоговая служба защищается от обоснованных претензий бизнесменов просто: это - вынужденная для бедного бюджета города мера. Мол, бесконечному числу предпринимателей давать льготы невозможно, а так происходит естественный отбор в жесткой конкуренции бизнеса. Только доля лукавства здесь есть: с большего количества ИП налоговая получает хорошую прибыль - за прошлый год 343 млн рублей. Что будет с этими показателями после вынужденных банкротств малых и средних фирм? Чем займется армия возможных безработных? Уедет искать лучшей доли в другие регионы?! Именно так доведенные до отчаяния предприниматели и обещали поступить. Впрочем, налоговая инспекция и руководство города остались непреклонны и заявили, что в соседних регионах коэффициенты по налоговым сборам еще выше.
Избежать подобной ситуации было возможно при постепенном увеличении налогов и в более стабильное для бизнеса время. Но, к сожалению, казна города требует финансовых поступлений независимо от жизненных ситуаций и без скидок на реальное положение дел предпринимателей, основываясь на сухих цифрах и «квадратах» арендуемой площади. Однако прямо сейчас необходимо вернуться к вопросу о К2 и отменить прошлогоднее решение Гордумы о повышении налоговой ставки.
В то же время мы опять возвращаемся к главному: обеспечить стабильное развитие Архангельска без изменения отношений между городским бюджетом и областным невозможно. Пока значительная доля заработанных городом средств будет переходить по закону в область и федерацию, подобные «палочные» меры в отношении бюджетных доноров будут для муниципалитета вынужденной необходимостью. Но это не выход. Обязательно нужно идти на уступки местному бизнесу, поддерживать, а не разорять.