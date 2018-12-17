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Экофорум в Архангельске: давайте попробуем услышать друг друга

Как мы уже сообщали, сегодня в Архангельске на площадках Интеллектуального Центра САФУ открылся Первый экологический форум «Чистый Север – чистая страна».

Наблюдатели уже оценивают его, как попытку цивилизованно поговорить на тему, вызывающую в последнее время все больше эмоций – реформа обращения с ТКО.

Как сообщают участники, форум начался при полном аншлаге в актовом зале Научной библиотеки САФУ. Открывал мероприятие председатель региональной Общественной палаты Юрий Шевчук:

– Общественная палата полагает, что эта площадка позволит нам обсудить более детально экологические проблемы, услышать мнение органов власти, экспертов, общественности. Я полагаю, что на этой площадке мы можем разговаривать, слышать друг друга, договариваться. 89-й федеральный закон нам с вами так или иначе надо будет реализовывать.

Дальше слово перешло к губернатору Игорю Орлову:

– По сути, решением проблемы с отходами прежде никто не занимался. И последствия этого мы наблюдаем сейчас. Только в нашей области – более 300 несанкционированных свалок. Эту ситуацию необходимо менять, как бы сложно это ни было. Но решать задачу необходимо комплексно, с учетом всех факторов.

Более конкретно цель сегодняшнего диалога обозначил член Общественного совета при Минприроды РФ, он же один из модераторов форума Александр Закондырин:

- Проблема переработки отходов складывалась десятилетиями: накоплено огромное количество отходов, нет инфраструктуры по их переработке.

Рекультивация трехсот свалок будет стоить региону примерно 6 миллиардов рублей. Этих денег в бюджете нет и быть не может, и делать это за счет поднятия тарифов и граждан – тоже не выход. Но проблему надо начать решать, постепенно и поэтапно. Потому что нельзя до бесконечности мусорить и считать, что всё решится само собой.

Общими усилиями нужно выработать «дорожную карту» для Архангельской области, чтобы получить необходимый результат.

Напомним, что Экологический форум в Архангельске проходит одним днем, завтра можно будет подводить итоги.  

26 февраль 18:06 | : Политика / Экономика

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