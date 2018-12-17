"Они нас предали!". В рядах архангельского протестника начались взаимные упреки

Об этом в своём открытом письме честно поведал московский политик Никита Исаев, периодически приезжающий в регион на громкие акции.
Публикуем отрывки из оного:
На днях я опубликовал пост о поддержке жителей Архангельской области и участии в митинге в Северодвинске в нынешнее воскресенье 24 февраля.
23 февраля мы планировали собрать общественность в Северодвинске и по успешному опыту нашего круглого стола 14 ноября прошлого года потребовать от губернатора Архангельской области Орлова выполнить требования ухода в отставку и закрытие мусорной свалки в Шиесе.
…Однако, организаторы архангельских протестов Дмитрий Секушин и Пётр Васильев, решили проводить протест «без политики», без политических лозунгов, отставки губернатора и прочее.
В отношении меня указанные граждане запустили кампанию в соцсетях и губернаторских СМИ о попытке «забора» мною протеста и его «приватизации»…
Напомним, что на этой неделе председатель Урдомского поселкового Совета Александр Кравец позвонил на личный телефонный номер главного редактора ИА RUSNORD Леонида Чертока и разразился нецензурной бранью…
(на фото: Никита Исаев и Дмитрий Секушин… пока еще соратники «по борьбе»)