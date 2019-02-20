«Чистый Север – чистая страна»: Так что же делать с мусором?

26 февраля в Поморье впервые по инициативе региональной Общественной палаты состоится экофорум с участием областных и федеральных экспертов, общественников, депутатов, представителей исполнительных органов власти. Одну из площадок форума специально отдадут под обсуждение нюансов новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.
То, что прежняя система обращения с мусором себя исчерпала, было сказано вчера президентом в ходе обращения к Федеральному Собрания. Только на территории Архангельской области размещены в хаотичном порядке около полутысячи свалок, больше половины из которых являются незаконными. Да и законные вряд ли пройдут самую щадящую экологическую экспертизу.
В Архангельской области на мусорные полигоны отправляется более 90 процентов всех отходов. Общее расчетное количество твердых коммунальных отходов на территории региона в течение 2018 года составило почти 578 тыс. тонн (3,15 млн. куб. м.), в том числе крупногабаритные отходы – около 58 тыс. тонн. Раздельный сбор мусора и его переработка – пока в зачаточном состоянии, а времени на подготовку к запуску новой системы практически не остается. В Поморье в промышленных масштабах сейчас никто не занимается ни обработкой, ни утилизацией, ни обезвреживанием коммунальных отходов. Даже новый региональный оператор – компания «Экоцентр» – не может приступить к своей работе из-за неготовности территориальной схемы обращения с отходами – в ее обновленный вариант поступило свыше 3 тысяч замечаний и предложений.
Тема эта многоплановая, отсюда такой резонанс общественного мнения. Например, новые коммунальные тарифы, касающиеся вывоза мусора – будут ли льготы для особых категорий граждан (пенсионеров, инвалидов, многодетных семей)? На чьи деньги будет происходить рекультивация существующих свалок, если не за счёт тощих региональных бюджетов? Как на деле будет проводиться раздельный сбор мусора (ежедневно, а не демонстрационными акциями)? Что будут в будущем представлять из себя контейнерные площадки во дворах жилых домов, которые сегодня больше напоминают обычную помойку?
И где, наконец, разместится мусорный полигон, куда будут свозиться коммунальные отходы Большой агломерации Архангельск-Северодвинск-Новодвинск? Это, скорее всего, станет одной из главных прикладных тем будущего экофорума.
То, что перечисленные проблемы придётся решать в самом ближайшем будущем, понимают, наверное, все (кроме самых отмороженных, кто протестует ради протеста). Разнятся только подходы к неизбежному процессу. А это и есть предмет для обсуждения.
Вадим Жарко, Общественная палата Российской Федерации: «…Мы считаем общественные палаты регионов своими партнерами и ключевым звеном для выстраивания диалога между властью и активистами. Готовы оказать как экспертную, так и методическую помощь. Необходимо правильно организовать процесс, чтобы он был масштабным и результативным».