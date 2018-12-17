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Время Нины. В Северодвинске сменилась единороссовская власть

Лидер фракции «Единая Россия» в горсовете Города корабелов Владимир Мелехин добровольно(?) сложил с себя партийные полномочия.

На его место взошла Нина Андриевская, член, так называемой, «команды Дятлова». Которой уже пророчат успех в предпринимательских делах.

О подводных политических течениях в Северодвинске рассуждает участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал»:

Решение о его уходе (Мелехина) с поста руководителя фракции ЕР в горсовета было ожидаемо и дело тут не только в возрасте: гмыринские кадры, как ушедшая натура, активно пододвигаются из всех сфер. Вот даже Юрия Юрьевича Козлова не пустили в секретари местной паргорганизации и вместо него руководителем северодвинских единороссов сделали Николая Трухина из «командос Дятлова». Сейчас в городе корабелов «новый порядок». Как и обещали на выборах 17-го года.

Ожидается, что пост лидера фракции ЕР в горсовете займет давний адепт «дятловской команды» Нина Андриевская, которая параллельно занимает должность вице-спикера Совета депутатов.

 

20 февраль 11:37 | : Политика

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