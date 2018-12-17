Константин Щемелинин: Россия признает президентом Гуайдо... никуда не денется

Внимание мировой общественности приковано к обстановке в Венесуэле, где ситуация с каждым днем накаляется все больше - латиноамериканская страна находится на грани гражданской войны. Впрочем, возможен и бескровный переход власти от социалистического к либеральному президенту.
Возможные последствия «венесуэльского кризиса» комментирует крымский писатель и политолог Константин Щемелинин:
«Аналогии с нынешней ситуацией в Венесуэле описываются в книге Джина Шарпа «От диктатуры к демократии». В этой книге рассматривается то, что в России называется «технологией цветных революций», и что было успешно осуществлено многократно во многих странах. К удивлению многих, распад СССР также происходил по схеме, описанной в этой книге.
Суть процесса вот в чем: народ постепенно, ненасильственными методами, берет власть в стране, ликвидируя диктатуру (или не устраивающую его власть) и организуя более-менее демократическое общество, а ему в этом помогают, по мере возможностей, зарубежные государства. Шарп писал о том, если государство (диктатура, авторитаризм или демократия) крепкое и устойчивое, то никакое внешнее влияние не в силах поколебать его. Все по Сунь Цзы: «Непобедимость заключена в самом себе: возможность победы зависит от врага».
Константин Щемелинин акцентировал внимание на том, что именно экономические неудачи на Украине, в Армении и Венесуэле привели к сценарию «цветной революции». Так, поводом для так называемой революции достоинства стало решение четвертого президента Украины Виктора Януковича, отложившего ассоциацию с Евросоюзом, которая многим патриотам казалась мостом в светлое экономическое будущее. В Армении уже давно наблюдается экономическая стагнация, отмечает эксперт. Что же касается Венесуэлы, то в этой латиноамериканской стране наблюдается затяжной экономический кризис - ВВП падает на 10-15% ежегодно.
«Основа кризиса в Венесуэле - это катастрофа в экономике, к которой привела провальная внутренняя экономическая политика последних 10-15 лет. В 1990-х годах Венесуэла была одним из самых богатых государств Америки! Сейчас в Венесуэле настоящий голод, причем без войны! Масса людей выживают, получая наборы продуктов; миллионы беженцев бегут от голода!».
Политолог считает, что в конце концов Россия признает законным президентом Гуайдо, как было в случае с армянским Пашиняном или украинским Порошенко… просто деваться будет некуда.