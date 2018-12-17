Началась регистрация на Экологический форум Архангельской области

На сайте ecoforum29.ru можно выбрать формат участия – докладчик либо слушатель, и пройти процедуру регистрации.
Напомним, решение провести в Архангельской области первый экологический форум появилось после визита в регион представителей общественной палаты Российской Федерации и федеральных экспертов. Организатором мероприятия вступает региональная Общественная палата.
По словам председателя Общественной палаты Архангельской области Юрия Сердюка, форум – площадка для формирования экспертных ответов на ключевые вопросы общества и выработки необходимых действий. «Форум – ценная возможность привлечь к нам в регион федеральных экспертов в области экологии, геологии, работы с гражданским обществом, людей которые могли бы помочь нам в решении наших вопросов» - заявил он.
В рамках работы форума планируются четыре дискуссионные площадки:
Среди модераторов и участников площадок – федеральные эксперты, представители Общественной Палаты Российской Федерации, Государственной Думы, регионального парламента, общественности и органов исполнительной власти.
«Мы увидели, что вопросы экологии и перехода на новую систему по обращению с ТКО – если не самые, то одни из самых главных тем, которые беспокоят жителей Архангельской области, - подчеркнул член Общественной палаты Российской Федерации Вадим Жарко, - и в этом смысле форум даст возможность собрать на одной площадке представителей общественности, ключевых федеральных и региональных экспертов, совместными усилиями найти ответы на волнующие население вопросы».
Принять участие в форуме можно после процедуры регистрации на сайте ecoforum29.ru до 22 февраля.
Аккредитация СМИ с 20 по 22 февраля, заявки можно направить по адресу ecoforum29@gmail.com.