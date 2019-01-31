Диплом и крепостое право. Как научить молодого учёного Родину любить

Наверное, я много пишу об эмиграции. И это не случайно.
Ибо в советской системе меня больше всего угнетала недоступность зарубежья. Даже не с точки зрения туризма. Как невозможность строить жизнь там, где хочу.
Самиздат, худо-бедно, доставал, даже сам размножал. Иностранные фильмы – для это имелся папа-кинорежиссёр с заветным вездеходом в Дом кино и прочие закрытые просмотры. Джинсы-шминсы… стоило лишь чуть поднапрячься.
А вот заграница – никак. Пока нас с мамой выпустили в Польшу на свидание с родственниками (хотя и потомственными шляхтичами, но коммунистами), три раза отказывали, все нервы измотали. Это же общее собрание коллектива надо было проходить, профком, где завистливо заседали те, у которых родни дальше Рязани не имелось.
Причём одну маму на зарубежные гастроли по соцлагерю (развлекать контингент групп советских войск) отпускали только в путь. Много позже у меня возникло подозрение, что кто-то ушлый в КГБ заранее смог просчитать, что за диссидент из лопоухого и картавого мальчишки вырастет. А что, сколько историй ходит на тему, как Контора использовала талант экстрасенсов и ясновидящих.
Где-то после 1972 года через мамин круг общения потёк на Запад ручеёк эмигрантов. Все якобы в Израиль, а там уж как получится. И что-то птушников среди них я не помню, все с высшим образованием, а некоторые и с учёной степенью.
Вот тут советское правительство проявило недюжинную деловую хватку и стало брать с отъезжающих плату за диплом (а вы говорите, что в той стране образование было бесплатным для всех). Говорят, идея принадлежала лично злобному филину Андропову. К указу шло приложение в виде «прейскуранта», где было написано, в каких вузах сколько стоил полный курс обучения. Самыми «дешёвыми» считались экономические, юридические, инженерно-экономические, историко-архивные ВУЗы и институты культуры. Творческие шли отдельной категорией, там цены, что называется, договорные. За ними следовали университеты, кроме МГУ. МГУ был самым дорогим, ходила легенда, что его диплом котируется в любой стране (что не соответствовало и не соответствует действительности). Затем по возрастающей институты и факультеты иностранных языков, инженерно-технические и военные ВУЗы, медицинские, фармацевтические, стоматологические и физкультурные ВУЗы.
В дополнение также взималась плата за обучение в аспирантуре, ординатуре, адъюнктуре и за учёные степени. Сколько это было в рублях, не помню, но разговоры ходили о тысячах, что по социалистическим временам просто неподъёмная сумма (только не для уезжающих евреев). Впрочем, в какой-то момент взимание платы за диплом прекратилось, как говорят, по устному распоряжению Брежнева, у которого начались сложности на международных переговорах. Но официально этот Указ никто не отменял, и он чуть ли не до 91-го года оставался своеобразным жупелом для отъезжающих – им любили пугать в провинциальных ОВИРах. (Интересно, что в те, слава богу прошедшие времена, некоторым молодым специалистам приходилось прятать подальше диплом о высшем, и устраивать на работу с аттестатом о среднем. Например, если рождалась двойня… попробуй, прокорми её на инженерские сто двадцать, вот и шли в токари на двести пятьдесят. И вдруг оказывалось, что мешавший раньше диплом буквально золотой, такое оно, безумие социализма).
А потом как хлынуло на Запад! Опять же не сталевары со сварщиками (хотя они-то как раз без работы там не останутся), а учёные с программистами. И, если те, кто хотел покинуть Россию по национальному признаку, в глобальном большинстве давно достигли вожделенных берегов, то те, кто по профессиональному признаку, всё едут и едут. Через гранты, по приглашению работодателей, через фиктивные браки… как угодно. Утечка мозгов – так у нас этот процесс называется.
И, если его нельзя остановить (недемократично будет), то поиметь с него сам бог велел.
Причём инициатива должна идти не от власти, а от научного сообщества… от своих… так будет выглядеть не столь жестоко.
Молодым российским ученым, на специальность которых есть спрос в других странах, необходимо ограничить свободную эмиграцию, чтобы снизить отток «талантливой молодежи» за границу. С такой инициативой выступил советский и российский ученый-биохимик и молекулярный биолог Георгий Георгиев. Если рассмотреть фотографию, то выглядит это биолог по молекулам старым и противным, чуть ли не Лысенковской школы. От такого всё, что угодно ожидать можно.
Произвол, возвращение в социализм? Нет, всё придумано по-хитрому. Бесплатное высшее образование переименовывается в кредитное. В таком формате государство по-прежнему будет покрывать все расходы студента на обучение, однако после получения диплома он обязуется не менее 15 лет проработать в российской науке. После этого кредит автоматически погасится, в противном же случае учёный будет обязан вернуть его в полном объёме. Кроме платы за учёбу (ещё непонятно, по какому коэффициенту и проценту инфляции она будет оцениваться), придётся вернуть стипендию, полученную за все годы обучения, так-то.
Ну, а дьявол, как обычно, прячется в нюансах. Ценный научный сотрудник будет иметь право выезжать за пределы страны для участия в научных конференциях и совместных исследованиях с зарубежными коллегами. Но все эти выезды за рубеж обязан согласовывать с дирекцией своего научно-исследовательского института или предприятия, внутри которого находится его лаборатория. А там люди ушлые… быстро определят, нет ли у командировочного мысли получить за кордоном работу и остаться там жить. Иначе… насколько я понимаю, ему просто перекроют выезд за рубеж даже туристом, иначе вся затея теряет смысл. Как это сделать в отсутствии выездной визы, теряюсь в догадках, разве что загранпаспорт отобрать или в специальный список занести, что лежит на паспортном контроле в международных аэропортах.
Но цифра в 15 лет хорошо продумана. Как раз в 40 годам у тех, кто горел в юности, зуд к перемене мест проходит, как не было. А отдавать часть зарплаты за то, что изначально получал бесплатно (собственным умом, попробуйте-ка поступить на бюджетное отделение), да идут они лесом! Они - это иностранные хэдхантеры, когда ты уже здесь оброс и семьёй, и какой-никакой недвижимостью.
Я обо всём так уверенно сужу, потому что хорошо помню собственную выездную прыть и её постепенное угасание.
Если данное предложение этого, с позволения сказать, биолога пройдёт (говорят, Путин уже благосклонно кивнул), то не за горами возрождение первых отделов (если их вообще когда-нибудь ликвидировали).
Впрочем, мы с вами знаем много примеров, когда охота пуще неволи. При всех решётках советского периода истории люди уходили за рубеж - бежали из гостиниц с гастролей, с научных симпозиумов, с туристических экскурсий (я знаю историю, когда мосфильмовец из группы Бондарчука сбежал в свободный мир через окно сортира в аэропорту Мехико при посадке на обратный рейс, к/ф «Красные колокола»). Но для этого есть старая система заложников из числа семьи невозвращенца, им уже и в Болгарию было не слетать. Видите, сколько полезного можно найти в советском прошлом…
Кстати, готовится ещё одно законодательное новшество – родителей собираются обязать материально содержать детей-студентов вплоть до окончания вуза. На что только государство не пойдёт, чтобы сэкономить! И тут у меня возникает подозрение, что и в первом вопросе дело не в политике, а в экономике – она в ж…е, господа!
А теперь новости о новых популярных направлениях в трудовой иммиграции. Всё больше технических специалистов, особенно тех, чья специализация завязана на военно-промышленном комплексе, выбирают для ПМЖ Индию, Китай и… не падайте в обморок… Иран.
Так что думайте, учёные, решайте… и дерзайте!
Леонид Черток