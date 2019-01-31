Читайте в Итогах недели от 17 февраля 2019 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- Совок есть совок – российских учёных хотят привязать к родине деньгами за диплом;
- Партия в поддавки – скандал между Друзём и Бером могло срежессировать руководство Первого канала;
- Сладкая парочка – как новодвинские качки могут лишить ЛДПР её партийного достоинства.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/43552-itogi-nedeli-s-11-po-17-fevralja-2019-goda-sledujuschij-vypusk-3-marta.html