Константин Щемелинин: Мы не знаем историю… отсюда наши беды

Как знают историю мира обычные люди в России?
Сначала был каменный век, когда люди били животных и друг друга каменными топорами и копьями. Затем был Древний Египет, когда строили пирамиды. Может быть, кто-то вспомнит название Урарту, но большинство удивятся, услышав это слово. Потом пришло время Древней Греции и Древнего Рима, во времена Рима зародилось христианство. Потом варяги пришли на Русь, но развиться не получилось, так как Русь завоевали монголо-татары. Затем была Куликовская битва, Иван Грозный, открытие Америки, победы Петра Первого, сожжение французами Москвы, отмена крепостного права и социалистическая революция (или Октябрьский переворот). Ну, а дальше — известно: нападение Германии на СССР, распад и СССР и нынешнее время.
А теперь вопросы, на которые никто из обычных людей не знает ответов, но которые определяют современную политику.
С исторической точки зрения, то есть с точки зрения тысячелетий, Европа — это бедность и постоянные войны, Китай — это почти всегда номер один в мире, Северная Евразия — холодная окраина цивилизации. Тот факт, что прошедшие пару сотен лет Западная Европа и ее заокеанское продолжение — США доминируют в мире, не должен никого обманывать, ибо это временное историческое явление: такое уже многократно бывало, когда Китай (а также, в меньшей степени, Индия и Иран) приходили в упадок.
Константин Щемелинин, крымский писатель