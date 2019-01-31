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Константин Щемелинин: Мы не знаем историю… отсюда наши беды

Как знают историю мира обычные люди в России? 

Сначала был каменный век, когда люди били животных и друг друга каменными топорами и копьями. Затем был Древний Египет, когда строили пирамиды. Может быть, кто-то вспомнит название Урарту, но большинство удивятся, услышав это слово. Потом пришло время Древней Греции и Древнего Рима, во времена Рима зародилось христианство. Потом варяги пришли на Русь, но развиться не получилось, так как Русь завоевали монголо-татары. Затем была Куликовская битва, Иван Грозный, открытие Америки, победы Петра Первого, сожжение французами Москвы, отмена крепостного права и социалистическая революция (или Октябрьский переворот). Ну, а дальше — известно: нападение Германии на СССР, распад и СССР и нынешнее время. 

А теперь вопросы, на которые никто из обычных людей не знает ответов, но которые определяют современную политику. 

  1. Сколько раз независимо друг от друга возникала цивилизация и где? Шесть раз — Китай, Индия, Междуречье, Египет, Центральная Америка и Перу.
  2. Когда и где впервые были разработаны и внедрены принципы рыночной экономики? В Китае, примерно за 200-300 лет до н. э.
  3. Где находился центр мира с 1-го тыс. до н. э. и по 1750 год н. э.? Центр мира — это самое богатое, самое передовое по технологиям место на Земле. Ответ — в Китае.
  4. Что такое Шелковый путь? Это средство продажи Китаем своих товаров в Евразии. Европейские товары китайцам никогда не были нужны и раньше, не нужны и сейчас. Теперь понятно, что такое Новый Шелковый путь, который строит Китай? Этот насос, который будет выкачивать деньги из Евразии в Китай.
  5. Что такое Древняя Русь по сравнению с центрами евразийских цивилизаций? Это бедное, далеко расположенное место. Смотрите, в Древней Руси жило 5 млн чел, а Индии — 80 млн чел., в Китае — 65 млн чел., в Европе — 35 млн чел.
  6. Что такое Европа после упадка Римской империи и до 1750 года? Бедная окраина Евразии.
  7. Где были центры цивилизации в Евразии в 1 и 2 тыс. н.э.? Китай, Индия, Иран (включая Багдад), Турция (Византия и Османская империя).
  8. Что такое отмена крепостного права в России? Естественный процесс для стран Восточной Европы 19 столетия.

С исторической точки зрения, то есть с точки зрения тысячелетий, Европа — это бедность и постоянные войны, Китай — это почти всегда номер один в мире, Северная Евразия — холодная окраина цивилизации. Тот факт, что прошедшие пару сотен лет Западная Европа и ее заокеанское продолжение — США  доминируют в мире, не должен никого обманывать, ибо это временное историческое явление: такое уже многократно бывало, когда Китай (а также, в меньшей степени, Индия и Иран) приходили в упадок. 

Константин Щемелинин, крымский писатель

16 февраль 08:15 | : Политика

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