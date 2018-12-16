"Экономика" и патриотизм. От учебника Липсица до слезинки Путина

Что вы прочитали, открыв в первом классе новенький букварь, когда печатные значки наконец-то стали складываться в разумные слова?
Я на всю жизнь запомнил – «Наши первые слова: Ленин, Родина, Москва».
Хотите верьте, хотите нет, но уже семилетним задумался над подменой понятий – для меня главными словами тогда были: мама, папа, бабушка.
Но это только начало, политической агитацией в советское время были пронизаны все десять лет школьного обучения. Вплоть до уроков физкультуры, там нам в пример ставили спортивные достижения каких-нибудь красноармейцев. Меня же поразил рассказ известного журналиста-международника о звонке американского обывателя в местную телекомпанию:
- Что за дела, чуваки… я смотрел вестерн, а вы вставляете говорящую голову какого-то парня…
- Но это заявление президента США…
- Этот парень – наш президент?! Вот здорово, надо будет послушать…
Подано было с осуждающей интонацией – до чего необразованная и мало чем интересующаяся нация. Я же откровенно завидовал американцам – у них глава государства не говорит из каждого писсуара…
Про высшее образование я вообще молчу – марксизмом-ленинизмом потчевали даже будущих колхозных ветеринаров, как будто от него удои увеличивались.
Но вот пришла перестройка с её продекларированным плюрализмом мнений. Далее конец руководящей и направляющей, разные трактовки исторических событий и фактический запрет на политическую агитацию в стенах любых учебных, а также дошкольных, учреждений. Что, как минимум, сняло напряжение в некоторых семьях – на уроках-лекциях говорят одно, а дома за вечерним чаем совсем другое.
Но кому-то такая постановка вопроса показалось скучной и…
Учебник "Экономика" доктора экономических наук Игоря Липсица для 10-11-х классов не был включен в Федеральный перечень учебников (ФПУ) из-за отсутствия материалов об импортозамещении, будущем экономическом прорыве, а также из-за того, что он "не способствует любви к Родине". В письме издательства к автору рекомендовано включить в учебник "материалы о планах ближайшего экономического прорыва" и "об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему".
Вроде даже прогресс - уже не идеологический отдел ЦК рекомендует, а якобы независимое частное издательство «Вита-Пресс». Можно, конечно, автору и послать, но тогда хрен, а не гонорар за уже готовый учебник, Обидно, понимаете ли.
Так что же не устроило редколлегию вышеназванного издательства? Оказывается, в школьном учебнике экономики в обязательном порядке должна содержаться положительная оценка происходящего в этой сфере в период путинского правления (ельцинский перебьётся). Иначе чтение оного не будет способствовать любви к Родине. Прямо так и написано, откровенно. И вообще автору стоило бы удержаться от личных оценок происходящего и недавно произошедшего… поумнее авторитеты имеются.
На всё вышесказанное автор учебника заявил, что не намерен вносить в книгу патриотические правки, которые назвал «словоблудием». Тем не менее, он готов внести некоторые исправления, позволяющие школам использовать книгу как пособие, а не как учебник. В итоге узкопрофессиональный, почти корпоративный конфликт вышел в широкое общественно поле. Кто-то вспомнил, как не так давно отец одного из учеников гимназии в Благовещенске обратил внимание на учебник истории, согласно которому в XIX веке «Россия захватила Амурскую область». По мнению благовещенца, таким образом у детей формируется «четкое мнение о том, что мы живём на захваченной территории». После того, как о некорректности формулировки заявили и профессиональные историки, в издательстве «Просвещение» заявили, что в учебник уже внесена необходимая правка.
И правильно, не то мы очень скоро вернёмся к дискуссии – незваный гость хуже татарина… или всё-таки лучше?
Впрочем, история – наука непостоянная, в нашей стране она сколько раз менялась только под насупленным взглядом из Кремль. Но экономика… а чем она лучше?
Вот наш президент делает поистине эпохальное открытие – уничтожение санкционных продуктов, которое население считает настоящим вредительством со стороны действующей власти, на самом деле всем во благо.
«Потому что это сохранение рабочих мест, сохранение определенного уровня рентабельности производства, ценовой политики и так далее. …Да, это может звучать не очень комфортно, однако в конечном итоге данные действия стимулируют рост экономики и дают работу людям». Это спич Путина в рамках форума «Деловой России». В качестве оздоровляющего примера он привёл… бесплатное молоко, поступающее в нашу страну по линии гуманитарной помощи - С одной стороны, люди получают бесплатное молоко. С другой стороны, разоряются местные производители.
Сильный удар по иллюзиям избирателей. Сколько раз читал в соцсетях – Путин не знает, как яблочки-колбаску бульдозерами давят, если бы знал, бошки поотрывал, он же из семьи блокадников! Оказывается, знает и одобряет. Тогда непонятно, зачем было пускать скупую президентскую слезу на торжествах по случаю снятия Ленинградской блокады. Напомнить, сколько там от голода умерло?
Наверное, ожидалось, что куркули-предприниматели встретят этот президентский спич бурей оваций. Однако, как свидетельствуют очевидцы, в зале стояла почти оскорбительная тишина. Наверное, рядовых участников форума, как и автора этого текста, в детстве воспитывали в таком же уважении к молоку, как и хлебу… это вам не пармезан с хамоном. Будем считать, что просто пример с молоком выбран неудачный, лучше было бы креветки упомянуть.
Впрочем, в вопросе с непатриотичной экономикой сам Кремль почувствовал некое неудобство и отказался что-либо комментировать, мол, это дела издательские и учительские.
А что бы вы хотели там прочитать? Если не лично, то ваши дети-внуки?
Меня, например, интересуют варианты экономического прорыва (рывка), до постепенного подъёма могу и не дожить. А это, по моему разумению, возможно только при деятельной поддержке стран Запада (примеры Южной Кореи, Сингапура, послевоенные Японии, Германии и Италии). Но уж никак не в условиях война санкций. Как минимум, прекратить пудрить старшеклассникам мозги какими-то оздоровляющими действиями запретов, что всегда негативно сказывалось на рыночной (не мобилизационной!) экономике. Правда об инфляции, с этим связанной, и о реальном (не патриотическом!) росте ВВП.
Но, если честно, я вообще бы убрал из школьной программы предмет «экономика». На мой взгляд, обычной математики вполне достаточно, вкупе с реальными походами за покупками на рынок.
Леонид Черток