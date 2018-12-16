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Версия: Сенатор Арашуков спрятался в СИЗО ФСБ от гнева Рамзана Кадырова

Скандал в Совете Федерации, над которым вторую неделю хохочет вся страна, зависающая в интернете. Представителя Республики Карачаево-Черкессии решили брать прямо в зале заседания… а то уйдёт. Он действительно чуть не ушёл, по крайней мере, пытался. Что в моём понимании означает фактическое признание собственной вины, но только без явки с повинной. Ведь если ты уверен в собственной чистоте, то будешь рьяно её доказывать, сам отдашься в руки правосудия. Так, по крайней мере, нас учат хорошие книги и сериалы.

Или нужны особые причины, чтобы на тебя одели наручники на глазах всей страны. О чём и поговорим ниже.

Арест российского сенатора явление, пусть и не частое, но и не из ряда вон… кое-кто и пожизненное отбывает. Развеселило, прежде всего, то, что задержанный в комплект к адвокату попросил ещё и переводчика, мол, «руський мала-мала». Тут-то и пошли фото-жабы на тему шести классов образования. Хотя я лично с таким сталкивался ещё в армии – призывники с национальных окраин бывшего Союза часто очень плохо владели государственным языком своей большой и великой страны, хотя в их военных билетах стояла запись о законченном среднем образовании.

Но это были будущие чабаны и мелиораторы. А кого берут в сенаторы… вернее, их должностные функции? На мой взгляд, кроме голосований-подписаний, это, прежде всего, лоббистика интересов того региона, от которого ты и сидишь в Москве на служебной жилплощади. А как лоббировать, если моя-твоя-не понимай? Бывают такие встречи и такие темы, после которых оставлять в живых толмача – подписывать себе приговор с конфискацией.

Не зря же в первые годы новой капиталистической власти в Совете Федерации заседали сами губернаторы… по крайней мере, это честно. Уже позже сенат стал синекурой для нужных людей. Или за кого хорошо попросили трудоустроить, как было у нас с Рушайло.

При аресте, да и потом на первых допросах, Рауф Арашуков улыбался. Как правильный пацан, которого судьба наконец выбросила на правильный путь – какой джигит под судом не был?  Зато верхние слои общества не на шутку разволновались – пошли разговоры о возвращении сталинских чисток. Смешно, ей-богу, как будто при Усатом колхозников не сажали, а только чиновников, политиков и высшее командование.

Мало того, Рауф буквально в одночасье стал самым популярным и узнаваемым членом российского Совфеда, в Сети сразу стали появляться мемы, сравнивающие Арашукова с любимым конем Калигулы Инцитатом, которого озорной император сделал сначала римским гражданином, а затем сенатором. «Сенатор» Инцитат тоже не вполне владел разговорной латынью. Единственное, наш герой любил фотографироваться с очень известными персонами, чем ненароком их подставил – народ теперь задаётся естественным вопросом: «неужели эти матвиенки-канделаки и прочие не понимали, с каким умником имеют дело?!». А если понимали, то почему не подняли шум вокруг того, в какой балаган превращают Верхнюю палату российского парламента.

Немножко о нашем фигуранте.

Перед нами настоящий вундеркинд госуправления. В неполные 18 лет Рауф Арашуков стал депутатом Ставропольской городской думы (не без подчисток в документах, иначе по Конституции не пролезал), в 21 год - министром труда и социального развития Республики Карачаево-Черкессия, а спустя несколько месяцев - помощником президента КЧР Эбзеева. В 22 года он был избран главой Хабезского муниципального района (за него проголосовали 98,7% избирателей – пусть Путин обзавидуется), а ещё спустя два года возглавил федеральное казённое учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог на территории КЧР».

И в 31 уже сенатор – охренеть! Чуть дёрнули за веревочку люди в синих погонах – и тут же вылез целый мафиозный клан Арашуковых. Теперь сиди гадай, из-за кого весь сыр-бор и аресты – то ли из-за племянника-убийцы, то ли из-за его дяди, который миллиардами у ГАЗПРОМа воровал. Последняя версия вполне реальная, через неё, как говорят, собираются прищучить всю верхушку этого естественного монополиста. Вплоть до Миллера!

Что за сим должно последовать? По моему разумению – полная и тотальная проверка всей Республики Карачаево-Черкессии. На всё – на коррупционность, на профпригодность вплоть до директоров школ и главврачей больниц, если там так легко любые левые дипломы принимаются. Ну, а по результатам, я уверен, дойдёт до введения в регионе прямого президентского правления, до выборной демократии этим людям ещё расти и расти.

А дальше Дагестан, Чечня… что-то я размечтался.

Где только такие рождаются, спрашиваете? Отвечаю – на Кавказе. Например, про сенатора Рауфа шутят, что у него в детстве практически не было игрушек – машины, оружие… всё настоящее, и стодолларовые банкноты вместо конфетных фантиков (историю про живых кукол Барби опускаю из соображений приличия). И то, что он сейчас улыбается в суде, тоже несложно объяснить – он относится к тому, что вокруг него сейчас происходит, как к очередному этапу ИГРЫ. Игры в собственную жизнь.

Однако есть версия, почему именно сейчас поприжали Рауфа и всю его весёлую семейку, которая любого адекватного человека ввергнет в тяжёлую тоску. По ней задержание и раскрутка всего клана кавказских газовиков произошла из-за того, что пацан-сенатор поссорился с президентом Чечни, которого я когда-то называл «премьером в трениках». Готов поверить, Рамзан Кадыров тоже всё время на распальцовке, и с образованием у него вряд ли лучше. Якобы близкие к главе Чечни и сенатору от Кабардино-Балкарии люди поссорились в ходе борьбы за контроль над Управлением федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства, главные боссы за них вписались. Вроде бы они раньше дружили… но чего только не бывает у горячей братвы, в 90-х насмотрелся.

При таком раскладе вы понимаете, кто в нашей стране главный и к кому прислушивается генпрокурор Чайка? Кто там нам песни поёт про тотальную коррупцию на Украине?..

Да, есть ещё одна версия – сенатор типа сам попросился в тюрьму, чтобы скрыться от мести разъярённого Кадырова. Именно этим тогда объясняется его заявление о том, что знал и готов был к аресту. А СИЗО ФСБ в Лефортово – это вам не проходной двор тиа Бутырки, туда наёмного убийцу не пошлёшь. Так что, когда сенатор жалуется, что сидит в двухместной камере вместе с террористом, это типичное для кавказцев его плана кокетство. И сил нет комментировать, но и игнорировать нельзя.

Карачаево-Черкессия много лет была как бы в тени коррупционных скандалов на российском Кавказе. Теперь уж точно она своё наверстает. К слову, когда-то в Госдуму от неё избрался одномандатником Борис Березовский. Понадобилось совсем немного денег и дороссийская премьера первой части «Утомлённых солнцем». Сам Никита Михалков приезжал за БАБа агитировать (знаю это от тогдашнего политтехнолога олигарха, сегодня популярного поэта-матершинника).

Однако лично мне кажется наиболее вероятной такая версия. Рейтинг Путина действительно начал стремительно катиться под гору. В основном по внешнеполитическим причинам, как-то: возможная сдача Курил Японии, миллиарды долларов, канувшие в взбунтовавшейся Венесуэле, наше продолжающееся копошение в сирийской пустыни и пр. Ещё одной маленькой победоносной войной ситуацию не поправишь.

А тут удар по доставшему всех своими ценами ГАЗПРОМу, у которого вдобавок периодически что-то взрывается. Впрочем, я не удивлюсь, если окажется, что за всем этим стоит игра на увольнение внутри самой корпорации с прицелом на засидевшегося в своём кресле Миллера.

Боже, в какой стране мы с вами живём…

 Леонид Черток

10 февраль 08:10 | : Политика / Происшествия

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