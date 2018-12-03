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У Арктики появился конкретный хозяин

Им стал заместитель главы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Александр Круктиков.

О нем известно (издание «Коммерсант»):

Родился 17 ноября 1987 года в городе Одинцово Московской области. Окончил Одинцовский университет по специальности «Государственное и муниципальное управление» (2009).

В 2009 году получил должность проректора по инновационному и научному развитию Одинцовского университета. В 2010 году избран депутатом Совета депутатов Одинцовского муниципального района, в 2012 году стал председателем Общественной палаты Одинцовского муниципального района. 12 июня 2013 года выступил одним из учредителей Общероссийского народного фронта. В 2013 году был назначен первым заместителем руководителя Администрации Одинцовского муниципального района.

В сентябре 2014 года стал победителем отбора в управленческую команду Дальнего Востока, проведенного Агентством стратегических инициатив, был назначен на должность замдиректора департамента территориального и социально-экономического развития Минвостокразвития России. В декабре 2015 года стал директором департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов Минвостокразвития России. 7 октября 2016 года получил должность заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока.

Суммарный задекларированный доход на 2017 год – 6 236 675 руб.

Напомним, что ранее было предложено создать отдельное Министерство по развитию Арктики, но в Кремле это почему-то посчитали нерентабельным.

Именно с этим по мнению ряда экспертов не в последнюю очередь связан перенос Арктического форума из Архангельска в Санкт-Петербург, что вполне отвечает вкусам и привязанностям сегодняшней властной верхушки.

07 февраль 08:36 | : Политика / Экономика

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