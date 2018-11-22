Из дальних странствий воротясь. Как Игорь Годзиш в Эмден съездил

В этом году договору о сотрудничестве между столицей Поморья и немецким Эмденом исполняется 30 лет. Программа совместных мероприятий юбилейного года дружбы насыщена рекордным количеством мероприятий. Протокол на 2019 год в ходе официального визита в Эмден подписали глава Архангельска Игорь Годзиш и обербургомистр Эмдена Бернд Борнеманн.
Делегации столицы Поморья, в состав которой кроме градоначальника вошли депутат городской Думы Иван Воронцов, начальник отдела по внешним связям и туризму администрации города Елена Бубнович и ректор САФУ Елена Кудряшова, удалось посетить важные промышленные и хозяйственные предприятия города-побратима и соседних городов, оценить своеобразные подходы к организации культурно-образовательной деятельности и наметить план развития совместных проектов САФУ и Университета прикладных наук Эмден/Леер.
- Интересный опыт был представлен в ходе знакомства с муниципальным коммунальным предприятием «Штадтверке», которые обеспечивают эксплуатацию водопроводных, газовых и электросетей, а также занимается цифровизацией города. В части социальных проектов внимание привлек проект «Культурбункер». Это общественная площадка, обустроенная на базе настоящего бункера времен войны. Здесь жители города проводят друг для друга курсы, делясь своими знаниями и умениями в различных сферах. Например, проводят языковые курсы, занятия по кройке и шитью, кулинарные мастер-классы, обучение компьютерной грамотности. Занятия проходят бесплатно для слушателей и безвозмездно для тех, кто их проводит. Это проект взаимной поддержки жителей, своеобразного служения развитию своего города. При этом муниципалитет берет на себя организационную составляющую. Этот опыт будет внимательно проанализирован нашими специалистами на предмет возможности воплощения в жизнь в той или иной форме в Архангельске, - рассказал Игорь Годзиш.
Как отметил председатель постоянной комиссии Гордумы по вопросам молодёжной политики, общественным объединениям и международным связям Иван Воронцов, немецкие партнеры проявили открытость, дружелюбие и готовность делиться технологиями и опытом.
- Наши города гораздо более похожи, чем кажется на первый взгляд. Нас объединяет стремление найти верное решение общих проблем. В Эмдене, как и в Архангельске, в настоящее время актуальна задача задействования в экономике трудоспособных кадров, которые высвобождаются при закрытии предприятий и сокращении штата. Только на заводе «Фольксваген» предстоит сокращение 3 тысяч работников, что существенно для города с населением около 50 тысяч человек. О том, как власти готовятся к этим изменением, коллеги поделились с нами ценным опытом. При этом есть сферы, где наши нововведения идут на опережение. Например, онлайн-передача данных счетчиков воды и электричества уже стала привычным делом для архангелогородцев, но только внедряется в Эмдене. Считаю, что визит позволил каждой стороне посмотреть по-новому на существующие задачи и увидеть новые пути решения, - поделился Иван Воронцов.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)