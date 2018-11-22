Олег Черненко: Жителей Майской горки волнует "мусорная реформа"

- Наш округ Майская Горка завершал цикл открытых встреч с жителями округов на тему обращения с ТКО. Несмотря на рабочий день, людей пришло много, что говорит о действительном интересе наших граждан к нюансам грядущих изменений. К сожалению, многостороннего и исчерпывающего диалога не получилось, поскольку докладчиком был только представитель Администрации города, в то время как проблема с отходами, напрямую связанная с ней новая территориальная схема - это все-таки региональный уровень. Не было на встрече и представителя регионального оператора, который должен был давать пояснения на большинство вопросов граждан.
А вопросов прозвучало много, и все они по существу. В любой реформе, влекущей существенные изменения в давно сложившихся правоотношениях, нужно грамотное обоснование и четкие понятные расчеты. Пока же мы видим лишь предварительные оценки увеличения тарифов, завышенные нормативы накопления отходов. Вызывает немало споров и принцип взимания новой платы - с каждого зарегистрированного проживающего. Что делать многодетным семьям, финансовая нагрузка на которых резко возрастет? Как быть в случаях, когда жилье сдается или есть временная регистрация?
Разумеется, многих волнует и судьба городской свалки. Еще несколько лет она будет принимать наши отходы, но уже сейчас нужно думать о более современных формах утилизации и, конечно, дальнейшей рекультивации. Хорошо, если Архангельск сможет войти в соответствующую федеральную программу и получить 700 млн. рублей, как докладывают чиновники. Но кто и как будет выполнять эту работу, хватит ли этих средств для полного устранения накопленного ущерба экологии...
Не остались равнодушными к грядущим изменениям представители управляющих компаний округа, жилищных кооперативов и ТСЖ. На встрече в 25-й гимназии они говорили о возможных проблемах с содержанием контейнерных площадок и юридических тонкостях прямых договоров и расчетов между жителями и региональным оператором.
Подводя итог, могу сказать одно: вопросов пока у населения больше, чем ответов. Однако этот трудный путь поиска взаимопонимания нужно обязательно пройти. Всем участникам так называемой «мусорной реформы» нужно строить более продуктивный диалог ради порядка в нашем родном городе, - считает депутат.
(фото с сайта «7х7-journal»)