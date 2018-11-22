Депутаты от ЛДПР внесли поправки в стратегию развития региона

На заседании комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Архангельского областного Собрания народные избранники обсудили поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года».
Напомним, что на последней в прошлом году сессии региональные парламентарии утвердили данный законопроект в первом чтении. Второе чтение, где документ должен быть утвержден в окончательной редакции, состоится уже 13 февраля, на очередной сессии областного Собрания.
Почти два месяца было у депутатов, чтобы еще раз внимательно изучить данный документ и подготовить к нему поправки. В итоге на рассмотрение депутатов поступил блок поправок от регионального правительства, администрации Няндомского района, депутатов фракции ЛДПР Игоря Арсентьева и Александра Калинина.
Депутат Арсентьев рассказал, что в новой стратегии введено понятие – пространственное зонирование территорий Архангельской области. Его суть – определение групп муниципальных образований региона со схожими социально-экономическими условиями и перспективами развития. Так вот Верхнетоемский, Виноградовский, Лешуконский, Мезенский, Пинежский и Шенкурский муниципальные районы были отнесены разработчиками стратегии к группе слабоосвоенных. Для данной группы территорий характерны большой отток населения, малая экономическая активность, слабое инфраструктурное оснащение в сфере транспорта и связи.
- В числе приоритетных мер развития данных районов, помимо развития инфраструктуры, обеспечения круглогодичного автомобильного сообщения, подключения местных сетей к централизованной энергетической системе, предусмотрено стимулирование населения к переселению в населенные пункты с лучшими условиями жизни. Получается, что с одной стороны региональные власти намерены развивать слабоосвоенные территории, строить дороги, инфраструктуру, что повысит качество жизни местных жителей и полностью соответствует целям стратегии развития, с другой – намерены стимулировать жителей данных территорий к переезду, что, мягко говоря, развитию не способствует. Поэтому мной внесена поправка, которой предложено устранить данное противоречие, а именно, исключить из комплекса мер стимулирование граждан к переселению, - сообщил Игорь Арсентьев.
По результатам обсуждения данной поправки члены комитета приняли решение поддержать ее принятие на сессии. А вот поправки, внесенные депутатом фракции ЛДПР Александром Калининым, единогласной поддержки на комитете, к сожалению, не получили, хотя и носили весьма амбициозный характер, полностью соответствующий духу стратегии развития.
Депутат Калинин, в частности, предлагал внести в стратегию пункт о введении в области программы, аналогичной федеральной программе «Дальневосточный гектар», что со временем позволило бы привлечь в Поморье жителей других регионов и способствовало бы развитию сельского хозяйства, предпринимательства, туризма, жилищного строительства.
Также Александр Сергеевич предложил включить в стратегию пункт о том, что к 2035 году 1919 населенных пунктов Архангельской области, не имеющих сегодня автотранспортной связи с сетью дорог общего пользования, необходимо соединить дорогами хотя бы в гравийном исполнении. А что? Задача хоть и крайне амбициозная, но в целом очень правильная. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно заявлял, что в нашей стране надо сделать приоритетом развитие транспортной системы, что даст мощный импульс развитию всей экономики. Вот и наша огромная по территории область просто нуждается в развитии дорожной сети.
Не обошел вниманием депутат Калинин и систему родовспоможения. По его мнению, в случае успешной реализации стратегии, демографическая ситуация в регионе начнет улучшаться и возникнет необходимость в строительстве новых родильных домов, в частности, в Коряжме. По словам депутата, в Коряжме необходимо построить родильный дом второго уровня уже к 2024 году. Котласский роддом уже сейчас не справляется с потоком рожениц и беременных из Ленского, Вилегодского, части Котласского районов и самой Коряжмы.
- Несмотря на то, что комитет мои поправки сейчас не одобрил, на предстоящей сессии попытаюсь еще раз объяснить всем депутатам их суть. Уверен, что спустя несколько лет решением задач, сформулированных мной сегодня, региональные власти сами вынуждены будут заняться вплотную, - считает Александр Калинин. – Недаром предложения ЛДПР и нашего лидера Владимира Жириновского зачастую опережают время на 5-10 лет. Жаль только, что область может потерять время, вместо того, чтобы совершить мощный рывок вперед!