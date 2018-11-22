Деревья и ветер, гаджеты и лжетеррористы. Взгляд Беднова на события прошлой недели

Размышляя по поводу недавнего вала звонков и электронных писем о «заложенных бомбах» в социальных объектах, задаешься вопросом: почему, говоря о причинах этого прокатившегося по стране бедствия, не вспоминают вот о чем. Госдума готовится преподнести очередной «приятный» сюрприз избирателям, подготовленный коллегами-сенаторами. Дорогие (в смысле их бюджетного содержания) народные избранники хотят обязать россиян регистрировать их гаджеты, имеющие выход в Интернет. Регистрация, понятное дело, платная – ну надо же отщипнуть у народа еще шерсти клок.
Конечно, законопроект готовится с благим намерением: облегчить задачу выявления идиотов и провокаторов, посредством гаджетов терроризирующих сограждан и совершающих другие реальные преступления в виртуальной сфере.
Итак, нас ждут впереди очередные лишние хлопоты и финансовые траты.
Телефоны, которые граждане не захотели или не успели зарегистрировать, будут заблокированы. Поневоле возникает вопрос: уж не связана ли недавняя всероссийская вакханалия сообщений о «бомбах» с предстоящим принятием закона? Еще римляне говорили «cui prodest» (ищите, кому выгодно). И у меня возникает вопрос, которым задавались дети в известной книжке Корнея Чуковского «От двух и до пяти»: ветер дует оттого, что деревья качаются? То есть: закон подготовлен потому, что россиян терроризируют псевдотеррористы?
Или все-таки деревья качаются оттого, что ветер дует: закон об обязательной регистрации смартфонов подготовлен потому, что кто-то хочет обогатиться за счет соотечественников? А звонки и письма с угрозами взрывов – это уже следствие законотворческого «ветра»? Но ответ на это могут дать только правоохранительные органы, которые расследуют, кто и зачем раскачал российские деревья в аккурат перед рассмотрением законопроекта. Дождемся их выводов.
Анатолий Беднов