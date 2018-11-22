Россия на грани нервного взрыва. Магнитогорск... далее везде?

Ещё когда только начиналась российская военная операция в Сирии (или кампания, операции так долго не длятся), я писал о том, что нам аукнется. Не Кремлю, не Горкам-9 и не Бочарову ручью. Именно нам, простым россиянам.
Сначала могло показаться, что Россия просто соскучилась по войне. Она что, одурела, сам собой напрашивался вопрос. В начале нулевых в дома, откуда ушли на срочную российские призывники, ещё приходили похоронки. Правда, контртеррористическую операцию в Чечне никто войной тогда не называл. Боялись называть… потому что так и просилось страшное прилагательное Гражданская, за которым тупик.
Вот Сирия – другое дело. Сирия далеко. Совсем другая страна. И война оттуда не дойдёт до порога твоего дома. Иначе как объяснить результаты тогдашних опросов общественного мнения, по которым 47% россиян поддерживали совершенно чужого им человека по имени Башар, а к военной операции Росси в Сирии положительно относились 72% респондентов, отрицательно её воспринимали только 14%, столько же затруднились ответить. Последние, полагаю, в школьные годы злостно прогуливал уроки географии.
Такое благодушие продержалось ровно до первых цинковых гробов на родину. Гибли лётчики, гибли спецназовцы, медработники, журналисты и даже артисты. Не много и не часто, не до народных акций протеста, это не в наших традициях (не то, что американцы против Вьетнамской войны). Но процент поддерживающих неуклонно катится вниз. Проверить легко – давно опросы не проводят.
Мы должны понимать, что Россия декларированно воюет там с противником, за упоминание одного имени которого без соответствующего пояснения тебя могут подвергнуть штрафу (я уже налетал). То есть, с полными отморозками без правил, чести и воинской формы. Которые в предчувствии скоро конца запросто растворятся в пустыни, чтобы возникнуть в любой точке мира. Зачем? Взрывать и кошмарить, кошмарить и взрывать. Причём возникнуть в обличии россиянина, или даже потомственно русака. И как их вычислить, ведь веру ничем не просканируешь?
Я всё ждал (с ужасом) – когда нас начнут взрывать. Не точечно, не один вагон метро в Санкт-Петербурге. А массово, в разных точках России, где и не думают ждать.
И вот страна в одночасье вспомнила, что где-то за Уралом есть такой город Магнитогорск. Легендарная Магнитка, город-завод… какое имеет он отношение к войне в Сирии? Однако…
Первые сообщения – опять взорвался газ. Что случается, в стране не только водопроводные сети изношены, но и газовые. Печально… но не фатально. Легко можно определить виноватых – или коммунальные службы плохо следят за своим хозяйством (тоже мне, новость), или какой-то недобросовестный жилец что-то химичил на собственной кухне с газовым баллоном. А то, что часто стало взрываться, тоже объяснимо – страна большая, быстро изнашивается, прорехи латать не успевают.
Другое дело, если взорвали злоумышленники. Я хорошо помню ужас, охвативший Москву в 99-м после двух взрывов жилых домов подряд. После теракта на Каширском из столицы потянулась вереница машин в сторону дачных посёлков – мужчины увозили свои семьи подальше от эпицентра. Сам лежал ночью с открытыми глазами и грешно думал – хорошо, что на втором этаже живём, если накроет, точно не выберемся, не надо будет заново жизнь начинать (в материальном смысле).
Тогда сходу было понятно – привет от Чечни (есть другие версии… но основная причина всё равно в той взбесившейся республике. То есть, адрес врага известен, с этого и началась Вторая чеченская кампания.
Но сейчас-то… Вроде террористов в Сирии разгромили. Не всех, конечно, кто-то ушёл как песок сквозь пальцев. Где их искать, где громить… если терроризм не только прописки, он даже национальных признаков не имеет?!
По городу-заводу в самый разгар постновогоднего пролетарского похмелья поползли слухи о подозрительной маршрутной «Газели», в которой якобы взорвали террористов (классический эксцесс исполнителя). Прилетел Путин, прилетел Бастрыкин… из-за бытового газа и такой шухер?! Пошла речь о предотвращении массового теракта – якобы какой-то бомж украл мобильник, отсоединил какие-то провода и, тем самым, предотвратил взрыв супермаркета с тысячами жертв. А что, чем версия смешнее, тем убедительнее.
За информационным шумом затерялось много интересного. Вся страна с замиранием сердца следила за спасением годовалого ребёнка, которого достали из-под завалов спустя сутки… и отправили в Москву. Зачем так далеко… неужели в соседнем миллионнике-Челябинске не нашлось нужного оборудования и специалистов?! Это или понты, или признание в разрушении всей периферийной системы здравоохранения. Вы слышали объяснения по этому поводу от кого-нибудь из кремлёвских? Я - нет.
Так всё и подвисло в воздухе – то ли теракт, то ли коммунальное разгильдяйство. Первое, конечно, информационно привлекательнее, добавляет адреналина, превращает обычную офисную (или цеховую) жизнь в гусарскую рулетка. Хоть народные антитеррористические дружины создавай.
Но самое смешное дальше. Как показывают опросы, россияне из других неуральских регионов в упор не верят в версию теракта. Большинство россиян (74%) полагают, что взрыв и обрушение подъезда в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря произошли по вине самих жильцов и коммунальных служб. Те самые коммунальные сети и умельцы-самоделкины, о которых я написал выше. Причём именно в человеческий фактор верят чаще, чем в техногенные причины. Что тут скажешь – народ хорошо знает свой… народ, и не питает в отношении него никаких иллюзий.
Оппозиционные политики настаивают – от народа скрывают правду, Россию взрывают завербованные Джамшуды. Народ только лениво отмахивается – если кто нас и взрывает, так Вася-алкоголик, у которого за неуплату отключили газ с отоплением. И кто кого переубедит?
Тут поневоле задумаешься. С терроризмом можно бороться вечно, а любой провал будет объясним и встречен обществом с сочувствием. Вот заменить неисправный газовый вентиль… и хлопотно, и неинтересно.
Но вот когда начинают кошмарить всю страну…
Леонид Черток