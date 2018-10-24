Патриарх Кирилл: Власть и общество существуют в параллельных мирах

Власть и общество не должны существовать в параллельных мирах. Об этом сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая 30 января в Госдуме России на Рождественских парламентских встречах.
«Разделенность власти и народа рано или поздно способна привести к печальным последствиям для государства и его граждан. И мы знаем, что в истории России происходили кризисы, связанные с этой отчужденностью», — сказал Предстоятель Русской Церкви.
Патриарх отметил, что ориентиром государственной жизни и законотворческой деятельности должен быть идеал общественной справедливости: «В этом мне видится одна из важнейших целей существования любого государства. Перефразируя известное выражение блаженного Августина, можно сказать, что справедливость является своеобразным мерилом моральной легитимности власти. Если общество теряет веру в справедливость, это серьезно осложняет его развитие, угнетающе действует на людей, подрывает основы общественного порядка и гражданского согласия».
По словам Предстоятеля, идеал равных возможностей для всех людей нужно и должно осуществлять не только в пределах христианской общины. «В наши дни проблема социального неравенства приобретает особую остроту не только для развивающихся, но и для развитых стран, — отметил Первоиерарх. — Разрыв между бедными и богатыми несет в себе опасный заряд. Социальное неравенство создает внутри общества пропасть, которая, подобно черной дыре, поглощает духовные силы народа. Неравенство разъедает ткань народного единства».
(по материалам Архангельской епархии)