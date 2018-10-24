Константин Щемелинин: Петля анаконды. Россия и ее друзья

На Западе есть теория о Харленде — о центральной земле, главной в мире. Тот, кто ее контролирует, — непобедимый владыка мира. Хартленд расположен в центре Евразии, раньше на этих землях была империя Чингисхана, затем — Российская Империя, СССР, ну и ныне — Россия.
На Западе также есть стратегия борьбы морских держав с Хартлендом. И она называется анакондой, то есть эта стратегия медленного удушения противника в кольце врагов. Понятию Хартленда меньше ста лет, поэтому с Российской Империей Западный мир так не вел себя, да и не мог.
Что же происходит сейчас?
Кто были друзьями России с 1991 по 2014 год? На первый взгляд, США, страны ЕС, Украина, Белоруссия и страны СНГ.
Кто же сейчас у России друзья? Вроде бы Белоруссия, Сербия, Сирия и Венесуэла.
Грузия. До 2008 года особой дружбы не было, потом война за Южную Осетию и все – дружбе конец.
Армения. С Арменией РФ дружила, но не забывала и про дружбу с Азербайджаном. В 2018 году в Армении сменилась власть на проамериканскую.
Украина. До 2013 года была дружба, затем – Евромайдан, Крым, Донбасс и все, дружбе конец.
Из республик Средней Азии русские массово уезжали в Россию в 1990-х годах, какая же это дружба?
Страны БРИКС.
Бразилия и ЮАР. Они очень далеко.
Китай. До 2014 года, до начала конфликта с Западом, КНР не была интересна РФ. Попытались дружить, получилось неплохо, но Китай слишком силен. Это неравная дружба. Искренне так не бывает.
Индия. У нее свой путь в веках, причем тут Россия?
Белоруссия. Похоже, что в ближайшее время возможен конфликт с Россией (причины — цена на газ, отношение к конфликту на Донбассе).
Сирия. До 2015 года Россию Сирия не интересовала. Потом Иран направил Россию в Сирию, а РФ пошла, так как надо было защищать Крым и разрывать кольцо анаконды.
Венесуэла. Она далеко, и сейчас там происходит попытка смены власти. В любом случае, эта страна слишком далеко, как и Куба.
Только Сербия верна дружбе с Россией.
Так анаконда душит свою жертву: медленно лишая кислорода.
Один в поле не воин.
России нужны союзники, нужен кислород, нужны кредиты, нужна безопасность, нужны технологии и нужны верные солдаты.
Как можно разорвать кольца анаконды? Только силой. Еще раз – ТОЛЬКО СИЛОЙ. Экономически Россия слаба, значит, сила эта — военная.
Или крах нынешнего государственного устройства России, или большая война. Возможен и третий вариант: крах нынешней России вместе с большой войной.
Война — это суть оружие, а оружие направляется идеей. Сейчас идеи нет, поэтому большой войны, если на Россию никто не нападет, не будет. На ядерную державу, каковой является РФ, нападать никто не будет. Кроме того, прямое нападение — это не стратегия анаконды.
Итак, мы приходим завершению существования нынешней структуры РФ — в стране в ближайшие годы будет новая Конституция.
Как же новая Конституция сможет разорвать кольца анаконды?
Тем, что новый Основной закон сможет более активно привлекать друзей! Например, защита Русского мира, а значит, и Православия в целом, автоматически привлечет к России Украину, Белоруссию, Грузию, Грецию, Армению, Болгарию, Балканские страны, а также Египет, Австралию и даже США (на Алеутских островах Аляски большинство верующих — православные).
Все оказывается очень просто, бесплатно, и не надо враждовать со всеми! Враждовать периодически можно и нужно, но не со всеми, а только с некоторыми.
А если продолжать и дальше, тогда Россия потеряет Венесуэлу, затем потеряет Сирию и Белоруссию, а потом РФ все равно вынуждена будет измениться.
Константин Щемелинин, крымский писатель