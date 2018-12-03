Лариса Сергеева, депутат АрхОблСобрания (ЛДПР): Уход за детьми - тоже работа!

Мама троих детей, председатель комитета Архангельского областного Собрания, депутат фракции ЛДПР Лариса СЕРГЕЕВА выступила в поддержку инициативы уполномоченного по правам человека в РФ о включении всего периода ухода за ребенком в трудовой стаж родителя.
29 января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила включать в трудовой стаж женщин время воспитания детей вплоть до 14 – 18 лет. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей Тамара Плетнева инициативу поддержала, но считает, что в стаж должен включаться лишь период ухода за ребенком до трех лет.
- Инициатива абсолютно правильная и нужная, - считает депутат фракции ЛДПР, председатель комитета по сельскому хозяйству и рыболовству Архангельского областного Собрания депутатов Лариса Сергеева. – Возможно, включать стаж период ухода за ребенком до 14 лет и старше все-таки излишне, но вполне оправданно, на мой взгляд, до начала обучения в школе, то есть до 6-7 лет. На сегодняшний день в стаж включается только период ухода до полутора лет на каждого ребенка, но не более шести лет всего. Думаю, что правильно было бы включать в трудовой стаж любого из родителей, который занимается воспитанием, периода до достижения каждым ребенком трех лет, а, в случае не предоставления с указанного возраста места в дошкольном образовательном учреждении, до того момента, пока ребенка не возьмут в детский сад, либо уже в начальную школу. Кроме того, считаю, что и выплата ежемесячного денежного пособия в таком случае должна быть продлена на весь период ухода за ребенком. Также необходимо отменить максимальный срок ухода за детьми, который может быть включен в трудовой стаж. Напомню, сейчас он ограничен шестью годами.
В Государственной Думе и на различных общественных площадках началось активное обсуждение инициативы о продлении сроков по уходу детьми, включаемых в трудовой стаж. Остается надеяться, что соответствующий законопроект все же будет внесен в парламент страны, а не останется благой инициативой, обсуждаемой в социальных сетях.
- Если обсуждаемая инициатива обретет-таки статус законопроекта, мы готовы направить свои предложения к нему в профильный парламентский комитет и коллегам - депутатам фракции ЛДПР в Госдуме, - сообщила депутат Сергеева. – Предлагаемые нововведения, на мой взгляд, могут благоприятно сказаться на демографической ситуации в нашей области, в том числе в сельских районах, где в семьях традиционно больше детей, чем в городе. Когда родители будут иметь гарантию определенного набора социальных выплат на весь период ухода за детьми и при этом копить необходимый для получения достойной пенсии трудовой стаж, тогда и рождение нескольких детей станет нормальным для большинства молодых семей. При этом, безусловно, желание выйти на работу раньше установленного периода ухода за ребенком будет только приветствоваться.