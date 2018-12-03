Кадыров дал газу, или Экономика по-чеченски

Республика Чечня, чей глава (Рамзан Кадыров) традиционно занимает первые строчки рейтингов губернаторского влияния, попросила списать ей долги за газ.
Попросила… не тот глагол, скорее, потребовала. Не то… у вайнахов инструментов давления много, мы в 90-х и в начале нулевых проходили.
Напомнило старый анекдот. Приходит советский командировочный в французский публичный дом. Первая же посланная к нему барышня вылетает через 5 минут вся в слезах – «не могу как он хочет!». Посылают к нему более опытную… третью… четвёртую… «не могу как он хочет!».
- Так как он хочет?!
- Он БЕСПЛАТНО хочет!!!
А теперь читайте - Заводской районный суд Грозного обязал ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" списать более 9 млрд рублей долга за газ как безнадежные к взысканию. Иск с таким требованием подавала прокуратура Чечни.
Безнадёжные… то есть, не выплатят никогда. С чего бы вдруг?! Республика на глазах хорошеет, Арабские Эмираты облизываются на строящиеся там мечети, глава может позволить себе выписать на праздник бразильскую сборную по футболу. При этом в регионе одна из самых лютых безработиц по стране. Откуда деньги? По одной версии – Аллах посылает в награду за верность. По другой – Москва за лояльность
А вот конкретные цифры: по данным РБК, за девять лет - с 2007 по 2015 год Чечня получила из федерального бюджета в виде субсидий, субвенций и дотаций 539 млрд руб. Их ежегодный объём в среднем составлял 60 млрд руб. И самое наглядное - на безвозмездные трансферты все это время приходилось в среднем 87% доходов самого региона.
То есть, все эти годы жителей республики планомерно отучали от самой мысли о заработке, каждый ковырялся в силу своих сил, желания, возможностей… почти коммунизм. И всё это богатство только за одно – лишь бы российские города не взрывали, и головы никому не отрезали. Супер бизнес!
На конец ноября прошлого года общая задолженность республики перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) составила 1,238 триллиона рублей, а задолженность населения - 750 миллиардов рублей. Заметьте, никто им обрезать трубы, перекрывать вентиль и не думает. Потому что понимают – завтра московское метро может оказаться самым опасным для пассажиров транспортом в мире. Даже угрожать не надо, всё и так понятно по умолчанию. Ну и момент, конечно, благоприятный, всё, что связано с бытовым газом, вызывает у россиян испуг и отвращение.
Руководство республики объясняет нежелание платить по газовым долгам до умиления просто – это не в их национальной традиции. Подтверждаю, популярный в 90-е термин – наши не платят, наши стреляют – пошёл именно от чеченской братвы.
А ещё они давят на то, что у них, видите ли, была война. Так ведь сами её и затеяли, решив отделяться, захватывая больницы, превращая наших пленных солдат в рабов. Ещё легко отделались, лично я во время Второй чеченской кампании ждал от наших применение тактики выжженной земли. Однако новое руководство России решило тушить национальный пожар деньгами… чем и занимается до сих пор.
Естественно (для меня по крайней мере), что остальные регионы РФ тоже захотели так жить. После этого другие регионы потребовали списания долгов за газ. Депутат Госсовета Чувашии от ЛДПР Константин Степанов обратился в прокуратуру республики с предложением рассмотреть подобный вопрос. "Чем мы хуже Чечни", - аргументировал он. Аналогичный запрос прокурору составил и депутат башкирского госсобрания от КПРФ Дмитрий Чувилин.
Короче, шум поднялся. Эх, надо было Рамзанчику на ближайшем Госсовете взять президента… а лучше премьер-министра за локоток (тот духом пожиже будет), отвести в уголок, да втолковать ладком. В крайнем случае, с левой по печени.
Скорее всего, была организована утечка. Для чего? Например, проверить реакцию общественности – привыкли или нет к привилегированному положению одной из национальных республик, до сих пор ли вздрагивают при слове «чехи», как было в конце прошлого тысячелетия.
Кстати, у Чечни не самая большая газовая задолжность, Дагестан серьёзно опережает её по этому показателю. А вообще в должниках ходит практически весь юг России, включая Краснодарский край и Астраханскую область. Там всё так плохо с деньгами? Нет, там хорошо с наглостью…
Кремль попал в очень непростую ситуацию с этой утечкой информации. Исламофобия в стране и так зашкаливает (особенно после открытий в Магнитогорске), насколько я знаю, федеральные СМИ уже получили прямое указание поменьше употреблять в эфире название одной из мировых религий, особенно в негативном контексте. Ну, а решаться судьба долга будет, естественно, не в судах, но в самых высоких кабинетах исполнительной власти.
Ну, а если действительно простят, спишут и забудут, в масштабах всего ГАЗПРОМа это не так много? Спорить могу, за сим последуют долги перед «Чечен-Водоканалом» и вся прочая коммуналка. Нет, ну чем газ лучше (хуже)? Россия фактически признаётся, что все её действия на территории Чеченской республики с середины 90-х до окончания второй антитеррористической операции были сплошной ошибкой. Как потом смотреть в глаза матерям погибших там солдат, жёнам взорванных милиционеров, детям захваченных в плен и замученных спецслужбистов? Кого это когда волновало…
Простить убогим всю коммуналку! Они не обидятся, они возрадуются.
А потом простить её же всей России, так будет справедливо и никому не обидно. Только в какую дыру свалится при этом вся экономика страны, какой беспредел пойдёт по регионам и отраслям?
Нет, не рискнут. Потому что в других регионах федерации коммунальные гайки наоборот закручиваются. Один пример. В Чите местные единороссы предложили на ночь отключать электричество в квартирах малоимущих граждан. «Бедным ночью нужно спать и желательно в холоде, а то понаставили обогревателей», - возмутилась глава читинского исполкома «Единой России» Екатерина Борисова.
А тем временем в Керченском проливе (вот достал!) загорелись два иностранных судна. По последним данным, они газ перевозили. Левый. И не туда.
Срочно все переходим на электричество, раз такая опасность? Поздно, прошло сообщение, что владельцам электроплит больше никаких льгот по оплате электроэнергии не видать… слишком безопасно живут.
Воистину, горжусь Россией!
Леонид Черток