«Not in my back yard!». Почему жители Ленского района не хотят слышать об экотехнопарке вопреки разумным доводам?

Уже не секрет, что Ленский район превращается чуть ли не в зону боевых действий.
От словесных протестов, пикетов и митингов часть экоактивистов переходит к делам, больше похожим на террористическую деятельность - срывают презентации, запугивают рабочих на стройке, недавно вот даже спилили бензорезом целую линию железобетонных столбов, по которым к стройке тянули ЛЭП, раньше поджигали тракторы.
Такое впечатление, что людям кто-то напел в уши – если разрушаешь ради идеи, уголовные статьи к тебе неприменимы. Какая фикция!
А ведь даже на этапе строительства на станции (а это далеко еще не технопарк) плюсы видны невооруженным взглядом. Местных мужиков берут на работу водителями с зарплатой 50-60 тысяч и больше (на спецтехнике), инвестор готов по-взрослому вкладываться в местную социалку, оплачивать переправу через реку, построить новую школу и больницу, в конце концов, заменить за свой счет очистные сооружения, которые давно сгнили… Столько, столько в «Технопарке», не заработать ни в лесу, ни у газовиков. Тем более работа эта – постоянная, а лес – дело сезонное, летом-осенью рубить не будешь.
Но инвестора и вице-губернатора едва ли не закидывают помидорами, хотя они готовы всё объяснять на пальцах и общаться с людьми на тему экотехнопарка хоть днем, хоть ночью. Почему?
Эксперты считают, что любое новое и непривычное действие со стороны власти или бизнеса очень часто встречает противодействие части общества (причем не только маргинальной) просто потому, что оно… новое. Подобное происходит во всем мире и носит общее название «not in my back yard» - только не в моем дворе.
По мнению эксперта «Клуба Регионов» политолога Андрея Максимова, возглавляющего Экспертный совет Союза российских городов, власти Архангельской области, инвестор проекта экотехнопарка «Шиес» и жители Ленского района смогут найти приемлемое для всех сторон решение, если будут вести совместный поиск вариантов «для смягчения каких-то неблагоприятных последствий».
В данном случае протест населения против строительства экотехнопарка – это «извечная проблема» и конфликт интересов региона в целом и жителей конкретного места.
«По большому счету, - поясняет эксперт Максимов, – позиция местных сообществ почти всегда оказывается именно такой. Все, что может нанести даже совершенно гипотетический ущерб жителям какого-то локального места, вызывает противодействие и неготовность слушать и слышать. В Архангельской области мы наблюдаем противодействие жителей и интересов региона в целом, которому нужно где-то утилизировать отходы, и понятно, что такое место должно найтись, и оно должно быть в транспортной доступности в соответствии с логистикой».
По словам эксперта, практически всегда подобное противостояние приводит к поиску компромиссов. «Конечно, в каждом конкретном случае нужна медиация. Нужно искать пути выработки более-менее приемлемого решения, хотя абсолютно приемлемым оно не будет никогда. Жители не готовы терпеть любой урон конкретной точке и изначально будут настроены на борьбу. С другой стороны, даже те рациональные аргументы, которые будет приводить разработчик или сторонник проекта, они часто не будут восприняты, поскольку протестные действия почти всегда эмоциональны, и их не перебить рациональными аргументами.
И, тем не менее, только через широкую дискуссию, через механизмы детального обсуждения проекта, разъяснение, поиск вариантов для смягчения каких-то неблагоприятных последствий, только в этом случае можно прийти к решению, которое будет приемлемо для обеих сторон».
Однако, учитывая масштабность ситуации, когда в реформу по обращению с ТКО вовлечена вся страна, властям стоит подумать о единой технологии взаимодействия с экопротестами, которые будут возникать повсеместно. Вне зависимости от аргументации жители будут сопротивляться строительству мусоросжигательных и перерабатывающих заводов, экотехнопарков и так далее.
Андрей Максимов: «Властям нужна какая-то единая схема с учетом специфики данных протестов. Как это, к примеру, было сделано по реновации в Москве. Тоже были протесты, решение также было воспринято в значительной степени в штыки некоторыми группами горожан, но в то же время были найдены какие-то технологии, правовые механизмы решения, которые более-менее устроили разные группы людей. Мне кажется, теоретически стоит подумать о таких механизмах и для экопротестов».
А в конце просто посчитаем. Ленский район относится к той архангельской периферии, где есть проблемы и с рабочими местами, и с бизнесом, и с социалкой. Масштабная реконструкция требуется водопроводным и канализационным сетям, а также системе уличного освещения. Помимо 10,5 млрд руб., которые инвестор готов вложить в строительство экотехнопарка «Шиес» (что даст району около 500 рабочих мест с хорошей зарплатой), столичные власти планируют в течение трех лет проинвестировать еще 6 млрд руб. в социальную инфраструктуру Поморья, причем объекты Ленского район фигурируют в смете в размере 1,5 миллиарда руб. – это три годовых бюджета района.