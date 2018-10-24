Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Not in my back yard!». Почему жители Ленского района не хотят слышать об экотехнопарке вопреки разумным доводам?

Уже не секрет, что Ленский район превращается чуть ли не в зону боевых действий.

От словесных протестов, пикетов и митингов часть экоактивистов переходит к делам, больше похожим на террористическую деятельность -  срывают презентации, запугивают рабочих на стройке, недавно вот даже спилили бензорезом целую линию железобетонных столбов, по которым к стройке тянули ЛЭП, раньше поджигали тракторы.

Такое впечатление, что людям кто-то напел в уши – если разрушаешь ради идеи, уголовные статьи к тебе неприменимы. Какая фикция!

А ведь даже на этапе строительства на станции (а это далеко еще не технопарк) плюсы видны невооруженным взглядом. Местных мужиков берут на работу водителями с зарплатой 50-60 тысяч и больше (на спецтехнике), инвестор готов по-взрослому вкладываться в местную социалку, оплачивать переправу через реку, построить новую школу и больницу, в конце концов, заменить за свой счет очистные сооружения, которые давно сгнили… Столько, столько в «Технопарке», не заработать ни в лесу, ни у газовиков. Тем более работа эта – постоянная, а лес – дело сезонное, летом-осенью рубить не будешь.

Но инвестора и вице-губернатора едва ли не закидывают помидорами, хотя они готовы всё объяснять на пальцах и общаться с людьми на тему экотехнопарка хоть днем, хоть ночью. Почему?

Эксперты считают, что любое новое и непривычное действие со стороны власти или бизнеса очень часто встречает противодействие части общества (причем не только маргинальной) просто потому, что оно… новое. Подобное происходит во всем мире и носит общее название «not in my back yard» - только не в моем дворе.

По мнению эксперта «Клуба Регионов» политолога Андрея Максимова, возглавляющего Экспертный совет Союза российских городов, власти Архангельской области, инвестор проекта экотехнопарка «Шиес» и жители Ленского района смогут найти приемлемое для всех сторон решение, если будут вести совместный поиск вариантов «для смягчения каких-то неблагоприятных последствий».

В данном случае протест населения против строительства экотехнопарка – это «извечная проблема» и конфликт интересов региона в целом и жителей конкретного места.

«По большому счету, - поясняет эксперт Максимов, – позиция местных сообществ почти всегда оказывается именно такой. Все, что может нанести даже совершенно гипотетический ущерб жителям какого-то локального места, вызывает противодействие и неготовность слушать и слышать. В Архангельской области мы наблюдаем противодействие жителей и интересов региона в целом, которому нужно где-то утилизировать отходы, и понятно, что такое место должно найтись, и оно должно быть в транспортной доступности в соответствии с логистикой».

По словам эксперта, практически всегда подобное противостояние приводит к поиску компромиссов. «Конечно, в каждом конкретном случае нужна медиация. Нужно искать пути выработки более-менее приемлемого решения, хотя абсолютно приемлемым оно не будет никогда. Жители не готовы терпеть любой урон конкретной точке и изначально будут настроены на борьбу. С другой стороны, даже те рациональные аргументы, которые будет приводить разработчик или сторонник проекта, они часто не будут восприняты, поскольку протестные действия почти всегда эмоциональны, и их не перебить рациональными аргументами.

И, тем не менее, только через широкую дискуссию, через механизмы детального обсуждения проекта, разъяснение, поиск вариантов для смягчения каких-то неблагоприятных последствий, только в этом случае можно прийти к решению, которое будет приемлемо для обеих сторон».

Однако, учитывая масштабность ситуации, когда в реформу по обращению с ТКО вовлечена вся страна, властям стоит подумать о единой технологии взаимодействия с экопротестами, которые будут возникать повсеместно. Вне зависимости от аргументации жители будут сопротивляться строительству мусоросжигательных и перерабатывающих заводов, экотехнопарков и так далее.

Андрей Максимов: «Властям нужна какая-то единая схема с учетом специфики данных протестов. Как это, к примеру, было сделано по реновации в Москве. Тоже были протесты, решение также было воспринято в значительной степени в штыки некоторыми группами горожан, но в то же время были найдены какие-то технологии, правовые механизмы решения, которые более-менее устроили разные группы людей. Мне кажется, теоретически стоит подумать о таких механизмах и для экопротестов».

А в конце просто посчитаем. Ленский район относится к той архангельской периферии, где есть проблемы и с рабочими местами, и с бизнесом, и с социалкой. Масштабная реконструкция требуется водопроводным и канализационным сетям, а также системе уличного освещения. Помимо 10,5 млрд руб., которые инвестор готов вложить в строительство экотехнопарка «Шиес» (что даст району около 500 рабочих мест с хорошей зарплатой), столичные власти планируют в течение трех лет проинвестировать еще 6 млрд руб. в социальную инфраструктуру Поморья, причем объекты Ленского район фигурируют в смете в размере 1,5 миллиарда руб. – это три годовых бюджета района.  

26 январь 09:52 | : Политика / Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Мы ждем открытий". Интервью с членами жюри короткометражного фильма Василием Степановым и Леонидом Чертоком на кинофестивале Arctic open
"Древарх - наш губернатор!". "Сказки бабушки Галины", выпуск 42-й (новогодний)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2019 (164)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)

Деньги


все материалы
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20