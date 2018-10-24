"Чем мы хуже Чечни?!". ЛДПР предлагает властям Архангельска помочь малоимущим и льготникам

Депутаты фракции ЛДПР в Архангельской городской Думе поддержали предложение Председателя ЛДПР В.В. Жириновского о необходимости оказания муниципалитетами реальной помощи малоимущим и льготным категориям граждан в части погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующее письмо депутаты направили главе города Игорю Годзишу.
Воспользовавшись новостью о якобы произошедшем списании жителям Чеченской республики долгов за газоснабжение, некоторые депутаты из разных субъектов РФ стали слать письма в надзорные органы с требованием провести подобные процедуры у себя в регионах. Нашелся один такой и в Архангельской области. Причем сделал он это вовсе не ради реального блага жителей региона. Он даже не попытался разобраться в том, что произошло в Чечне, а измарал депутатский бланк исключительно ради личного пиара, в надежде привлечь к своей никчемной персоне хоть какое-то внимание.
Руководитель фракции ЛДПР в Архангельской городской Думе Мария ХАРЧЕНКО сообщила, что к депутатам все чаще стали обращаться горожане, имеющие статус малоимущих, либо которым положена льгота в виде компенсации в части оплаты ЖКУ.
- В условиях постоянно растущих тарифов ЖКХ предложение Председателя ЛДПР В.В. Жириновского о том, что вместо списания долгов регионам, некоторые из которых попросту не хотят их платить, нужно освободить от уплаты жилищно-коммунальных услуг малоимущих граждан и иные категории льготников, стало крайне актуальным, - заявила депутат Харченко. – Об этом свидетельствуют и многочисленные обращения горожан, которые к нам поступают регулярно. Главная проблема в том, что малоимущие граждане и прочие льготники порой не могут реализовать свое право на получение денежных компенсаций по оплате ЖКУ из-за имеющейся у них задолженности. Задолженность они погасить не могут, и соглашение о ее погашении с поставщиками услуг заключить тоже не могут просто по причине отсутствия необходимых средств. В итоге долги растут, потом приходят приставы-исполнители и забирают у бедных людей последнюю бытовую технику и другие мало-мальски ценные вещи. Получается замкнутый круг. Конечно, мы прекрасно понимаем, что никакого городского бюджета не хватит на освобождение малоимущих горожан и льготников от оплаты услуг ЖКХ. Вместе с тем, чтобы оказать действенную помощь реально нуждающимся в ней архангелогородцам, мы направили обращение главе города с просьбой рассмотреть возможность разработки механизма погашения задолженности по оплате ЖКУ за счет средств городского бюджета. Надеюсь, наша инициатива будет услышана в городской администрации. Мы готовы совместно искать решение, которое будет по силам и городскому бюджету, и поможет определенным категориям горожан избавиться от долгов и оформить положенные компенсации.
В письме депутатов фракции ЛДПР в Архангельской городской Думе на имя главы города, в частности, говорится:
«На сегодняшний день в регионе существует законодательная база, определяющая порядок осуществления компенсации за оплату ЖКУ льготным категориям граждан. Средства на эти цели выделяются из бюджетов соответствующих уровней, в зависимости от категории льготников. Вместе с тем, в ходе реализации своих прав на получение субсидий по оплате услуг ЖКХ многие граждане сталкиваются с проблемой имеющейся задолженности по их оплате, вследствие чего не могут оформить себе соответствующие льготы.
К депутатам фракции ЛДПР поступает все больше обращений, особенно от малоимущих категорий граждан, которые смоги бы оплачивать текущие платежи за ЖКУ при условии предоставления им соответствующих субсидий. Проблема в том, что из-за уже имеющихся долгов по оплате ЖКУ они не могут оформить данную субсидию, а также не имеют возможности заключить соглашения о погашении задолженности с поставщиками услуг в связи с острой нехваткой денежных средств…
Уважаемый Игорь Викторович! Учитывая все вышеизложенное, предлагаем рассмотреть возможность разработки механизма предоставления поддержки малоимущим гражданам в части погашения задолженности по оплате услуг ЖКХ, проживающим на территории муниципального образования «Город Архангельск», за счет средств городского бюджета. Принимая во внимание ограниченность средств городского бюджета, мы все же уверены, что данная мера позволит оказать действенную помощь именно той категории граждан, которая в ней наиболее остро нуждается!».