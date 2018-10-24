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Игорь Скубенко встретился с офицерами ВМС Индии

Пообщаться с главой Северодвинска пришли новоизбранный руководитель группы наблюдения Гириш Харинат и командир ДЭПЛ «Синдурадж» Аншудип Шривастана.

Гириш Харинат сменил на посту руководителя группы наблюдения Рахула Джагата, с которым у Северодвинска сложились  дружеские отношения. Индийские моряки и их семьи - постоянные участники городских культурно-массовых мероприятий, дети посещают детские сады и учатся с северодвинскими школьниками. Во время национальных праздников индийские семьи с большим удовольствием приглашают на свои концерты северодвинцев и гостей города. История взаимоотношений Северодвинска с этой дружеской страной началась в 1999 году с ремонта на «Звёздочке» ДЭПЛ «Синдувир».

- С предприятием «Звёздочка» у нас выстроен конструктивный диалог, это наш друг и партнёр. Северодвинск обладает мощностями, которые сосредоточены на судостроительных и судоремонтных предприятиях, свои задачи специалисты выполняют на отлично, - отметил Игорь Скубенко.

Индийцы поделились, что им комфортно жить в Северодвинске, начиная от быта, медицинского обслуживания и обучения детей до возможности посещать различные занятия, кружки, секции и культурные мероприятия.  Город создаёт индийским морякам и их семьям комфортные условия, делает всё, чтобы гости чувствовали поддержку, внимание и уважение.

-  Нас связывает тесное военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество. Будем и дальше писать историю наших дружеских отношений, - резюмировал Игорь Скубенко.

Гириш Харинат и Аншудип Шривастан  рассказали о посещении жён индийских моряков северодвинского детского дома. Они были приятно удивлены тем, как государство заботится о детях, у которых в силу различных причин сложились непростые ситуации в семьях. Ребята подготовили для гостей творческие номера, навсегда оставив в сердцах индийцев тепло и радость о встрече.

- Многое вызывает удивление, всего и не передашь. Мы наблюдаем за строительством домов на улице Октябрьской. Не перестаём поражаться, как в такой мороз такими быстрыми темпами возводится жильё! И выражаем особую  благодарность тем, кто убирает на Яграх территории. Снегопады, ветер, мороз - в таких климатических условиях приходится работать дворникам. И не важно, будний день или праздничный, - всегда убрано. Это вызывает восхищение! - поделились впечатлениями индийские офицеры.

- Ваша похвала как бальзам на душу любого коммунальщика. Обязательно передам её управляющей организации, тем более, что благодарность за ежедневный и непростой труд, к сожалению, не так часто звучат в адрес жилищно-коммунальных служб, - отметил Игорь Скубенко.

После официальной части участники встречи обменялись памятными подарками. Игорь Скубенко вручил индийским офицерам сувенирные наборы с символикой города, а Гиришу Харинату подарил куклу в русско-народном костюме от кукольной мануфактуры Ирины Черепановой.  Руководитель группы наблюдения вручил Игорю Скубенко шкатулку ручной работы, сувениры и приглашение принять участие в торжествах по случаю Дня Республики Индия.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

26 январь 07:58 | : Политика / Экономика

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