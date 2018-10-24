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Кремль "размазал" Арктику по Дальнему Востоку. К вопросу о переносе Арктического форума

Как уже ранее писал главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток, Москва предпочитает Дальний Восток Русскому Северу. Этим в немалой степени объясняется перенос Арктического форума из Архангельска в культурную столицу России.

В подтверждение полюбопытствуйте публикацию издания «Коммерсант» о передаче кураторства над Арктическим регионом в ведение Минвостокразвития, ведомства, специально созданного под нужды ДВ.

Курировать развитие Арктической зоны будет Минвостокразвития. С таким предложением премьер-министр Дмитрий Медведев пришел вчера на встречу с Владимиром Путиным и сразу же получил одобрение президента. Учитывая важность этого макрорегиона, в министерстве Александра Козлова будет введена должность еще одного первого замминистра — ответственного за арктическую повестку. Само же ведомство будет переименовано в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны.

Сейчас в Белом доме вопросы Арктики курирует «дальневосточный» вице-премьер Юрий Трутнев, он же возглавляет и профильную государственную комиссию. Ее активность фактически признана недостаточной: Дмитрий Медведев вчера заявил о необходимости сделать работу по развитию Арктики системной. Единой структуры, занимающейся арктической повесткой, по его словам, нет, а госкомиссия «собирается от случая к случаю».

Напомним, что именно Трутнев, бывший губернатор Пермской области, курировал подготовку проведения Арктического форума в Архангельске. Наблюдатели, следившие за его визитом в столицу Поморья, отмечали недовольную мину на лике вице-премьера… то есть, куратор прибыл в регион в соответствующем настроении.

Кстати, еще недавно в Кремле рассматривалось создание отдельного Министерства по делам Арктики, и именно Трутнев активно возражал против этого, допуская лишь формирование «центра компетенций для управления процессами» в Арктике.  

В данной конфигурации работать на Арктику будут дальневосточные институты развития: Корпорация развития Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала и Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Наблюдатели сходятся во мнение, что в будущем любые арктические проекты будут финансироваться по остаточному принципу и не очень понимают, с чем связана такая позиция руководства страны.  

21 январь 10:51 | : Политика / Экономика

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