Юрий Трутнев: Кусочек Арктического форума мы Архангельску оставим

Пришло официальное подтверждение о переносе Международного форума «Арктика – территория диалога» из Архангельска в Санкт-Петербург.
Агентство ТАСС цитирует вице-премьера российского правительства Юрия Трутнева, ответственного за данное мероприятие:
"Форум мы, тем не менее, перенесем в Санкт-Петербург. Там есть еще одна причина - у нас на сентябрь была [запланирована] у Козака (вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака - прим. ТАСС) конференция по нефти и газу в Арктике, мы решили, что немного странно проводить два мероприятия на арктическую тему в течение одного года в разных местах. И мы договорились, что эта конференция тоже вольется в форум, и она тоже еще увеличивает форум. И большое, уже двойное мероприятие, мы будем проводить в Петербурге, но в апреле, они обещали к апрелю успеть подготовиться. … Форум растет, количество гостей растет, нам не хватает гостиничных номеров, не хватает выставочных площадей, не хватает машин. Надо всего 1000 автомобилей вести в Архангельск, то есть, там не хватает ничего. Поэтому приняли такие решения".
Впрочем, вице-премьер уточнил, что все запланированные мероприятия по развитию города, по которым есть поручения правительства, остаются в плане.
"То есть, будет реконструироваться аэропорт, ремонтироваться университет, жилищно-коммунальные сети. Вся работа будет проводиться, потому что она проводится не для форума, а для людей, для города. <...> Мы договорились о том, что мы какую-то часть арктической повестки оставим в Архангельске, подумаем, что это будет, но какая-то часть повестки останется".
Впрочем, редакции стало известно, что бывший губернатор Пермской области Трутнев беззаветно влюблен в Дальний Восток…