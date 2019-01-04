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Политолог Олег Матвейчев: Мусор в Европе и мусор у нас - почувствуйте разницу

Несмотря на рождественские каникулы, в СМИ и социальных сетях продолжают кипеть страсти  вокруг строительства в России экотехнопарков, способных решить мусорную проблему.

Дело для нашей страны безусловно новое. Раньше ведь обходились простыми полигонами – огороженными, распространяющими на много километров амбре территориями, куда мусоровозы сбрасывали своё содержимое в навал.

Тогда как в Европе еще 30 лет назад разработан и внедряется совершенно иной подход обращения с ТБО. Там из мусора делают деньги – превращают в энергию, пускают в переработку… вплоть до получения драгоценных камней из мусорного пепла.

Кто против? У нас есть такие, что видно по активности протестного движения.

По мнению политолога Олега Матвейчева, знакомого с ситуацией вокруг строительства на ст. Шиес Ленского р-на Архангельской области, это происходит как от недостаточной информированности населения, так и от вмешательства внешних сил, преследующих не столько экологические, сколько политические цеди.

Олег Матвейчев:

- Всякое недовольство, которое возникает при реализации подобных проектов, оно либо от недоинформированности, либо искусственно подогрето. Людям нужно разъяснять экономические и экологические моменты. Допустим, говорить об инновационных технологиях, которые не могут привести к необратимому ущербу для природы, говорить об экономических аспектах: сколько денег смогут заработать регионы на этом, сколько рабочих мест появится, как на тарифах это скажется и так далее. Бо́льшая часть людей воспринимает это нормально. Ну а поскольку есть политики-популисты, которые вместо разъяснений специально запутывают людей еще сильнее и стараются представить картину в максимально ужасном виде: «ой, вы все завтра умрете, вас всех отравят и у вас всё отнимут» – то, конечно, у людей возникает страх, который выливается в недовольство.

В Западной Европе, где живет 300 млн человек и несколько государств которой вполне уместятся на территории Архангельской области, мусора производится в три раза больше чем у нас. Однако они как-то ухитряются его утилизировать, у них нет проблем с экологией, и мы не видим, чтобы там кто-то по этому поводу устраивал митинги. А у нас в два раза меньше людей и мусора, при этом на порядок больше территории, но просто сразу – «экологическая катастрофа», не меньше. Если густонаселенная Европа решает эту проблему, то нам-то ее легче решить. Очевидно, если мы возьмем типичную европейскую технологию, которая при высокой плотности населения не приносит никакого вреда, то и у нас она не станет более вредной. Скорее даже наоборот. Поэтому чего бояться? Зачем спекулировать на этом мусоре? Это абсолютно искусственная популистская история, которую активно «кочегарят» различные оппозиционные силы.  

13 январь 11:06 | : Политика / Экономика

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