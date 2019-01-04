Политолог Олег Матвейчев: Мусор в Европе и мусор у нас - почувствуйте разницу

Несмотря на рождественские каникулы, в СМИ и социальных сетях продолжают кипеть страсти вокруг строительства в России экотехнопарков, способных решить мусорную проблему.
Дело для нашей страны безусловно новое. Раньше ведь обходились простыми полигонами – огороженными, распространяющими на много километров амбре территориями, куда мусоровозы сбрасывали своё содержимое в навал.
Тогда как в Европе еще 30 лет назад разработан и внедряется совершенно иной подход обращения с ТБО. Там из мусора делают деньги – превращают в энергию, пускают в переработку… вплоть до получения драгоценных камней из мусорного пепла.
Кто против? У нас есть такие, что видно по активности протестного движения.
По мнению политолога Олега Матвейчева, знакомого с ситуацией вокруг строительства на ст. Шиес Ленского р-на Архангельской области, это происходит как от недостаточной информированности населения, так и от вмешательства внешних сил, преследующих не столько экологические, сколько политические цеди.
Олег Матвейчев:
- Всякое недовольство, которое возникает при реализации подобных проектов, оно либо от недоинформированности, либо искусственно подогрето. Людям нужно разъяснять экономические и экологические моменты. Допустим, говорить об инновационных технологиях, которые не могут привести к необратимому ущербу для природы, говорить об экономических аспектах: сколько денег смогут заработать регионы на этом, сколько рабочих мест появится, как на тарифах это скажется и так далее. Бо́льшая часть людей воспринимает это нормально. Ну а поскольку есть политики-популисты, которые вместо разъяснений специально запутывают людей еще сильнее и стараются представить картину в максимально ужасном виде: «ой, вы все завтра умрете, вас всех отравят и у вас всё отнимут» – то, конечно, у людей возникает страх, который выливается в недовольство.
В Западной Европе, где живет 300 млн человек и несколько государств которой вполне уместятся на территории Архангельской области, мусора производится в три раза больше чем у нас. Однако они как-то ухитряются его утилизировать, у них нет проблем с экологией, и мы не видим, чтобы там кто-то по этому поводу устраивал митинги. А у нас в два раза меньше людей и мусора, при этом на порядок больше территории, но просто сразу – «экологическая катастрофа», не меньше. Если густонаселенная Европа решает эту проблему, то нам-то ее легче решить. Очевидно, если мы возьмем типичную европейскую технологию, которая при высокой плотности населения не приносит никакого вреда, то и у нас она не станет более вредной. Скорее даже наоборот. Поэтому чего бояться? Зачем спекулировать на этом мусоре? Это абсолютно искусственная популистская история, которую активно «кочегарят» различные оппозиционные силы.