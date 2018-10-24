Главное, что было в восемнадцатом

Сейчас, в начале 2019 года, пришло время подводить итоги 2018 года. Каждый человек может назвать что-то свое, что было главным лично для него в прошедшем году, но что было главным для всех?
В СМИ и блогах высказываются разные мнения, но, как всегда, это бывает, большое видится на расстоянии, поэтому надо представить, что мы находимся хотя бы в 2030 году, чтобы верно сказать, что же произошло такого важного в 2018 году.
Самое главное, что произошло в 2018 году — это завершение многолетнего периода высоких цен на нефть. Цены на нефть пошли в рост в начале 2000-х годов, стабилизировались в 2007-2008 году и оставались примерно стабильными до 2014 года. В 2015-2018 годах сланцевая революция постепенно вышла на передний край нефтяной отрасли, а в сумме с началом бурного развития электротранспорта, это означает, что высоких цен на нефть уже не будет. Каменный век закончился не потому, что закончился камень. Так и с нефтью — все, дорогой нефти уже не будет.
Государства, построенные на дорогой нефти — Россия, Саудовская Аравия и другие — в 2018 году уже почувствовали ветер перемен! В Саудовской Аравии произошли какие-то непонятные события силового смысла; а в РФ был повышен пенсионный возраст, а также НДС, акцизы и прочие налоги.
Дешевеющая нефть утягивает с собой на дно цены всё — на газ, на уголь, на полезные ископаемые (а значит, и на бытовую и прочую технику), на удобрения (а значит и на хлеб и иную пищу).
Избежать радикальных внутренних перемен для нефтедобывающих стран, а также для стран-экспортеров полезных ископаемых, невозможно. И эти перемены уже начались! Менее сильные перемены затронут и страны, экспортирующие бытовую технику, промышленные машины и автомобили.
Цикл высоких цен на сырье завершается. Наступает новый цикл, где зарабатывать надо будет чем-то другим, возможно, это будут биотехнологии или что-то другое. Под переменами следует понимать все — и политические кризисы, и падения национальных валют и войны.
Третьей Мировой войны не будет, потому что для этого нужно иметь ярость в сердце, а мир сейчас достаточно мягкий — тотального военного кошмара мир избежит, но серия локальных войн высокой интенсивности — вот перспектива ближайших пяти (а может быть и десяти) лет.
Вот главный итог 2018 года — здравствуй, мир дешевой энергии, дешевой бытовой техники, электромобилей и серии локальных войн по всему миру!
Константин Щемелинин, писатель и аналитик