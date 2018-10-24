Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Главное, что было в восемнадцатом

Сейчас, в начале 2019 года, пришло время подводить итоги 2018 года. Каждый человек может назвать что-то свое, что было главным лично для него в прошедшем году, но что было главным для всех? 

В СМИ и блогах высказываются разные мнения, но, как всегда, это бывает, большое видится на расстоянии, поэтому надо представить, что мы находимся хотя бы в 2030 году, чтобы верно сказать, что же произошло такого важного в 2018 году. 

Самое главное, что произошло в 2018 году — это завершение многолетнего периода высоких цен на нефть. Цены на нефть пошли в рост в начале 2000-х годов, стабилизировались в 2007-2008 году и оставались примерно стабильными до 2014 года. В 2015-2018 годах сланцевая революция постепенно вышла на передний край нефтяной отрасли, а в сумме с началом бурного развития электротранспорта, это означает, что высоких цен на нефть уже не будет. Каменный век закончился не потому, что закончился камень. Так и с нефтью — все, дорогой нефти уже не будет. 

Государства, построенные на дорогой нефти — Россия, Саудовская Аравия и другие — в 2018 году уже почувствовали ветер перемен! В Саудовской Аравии произошли какие-то непонятные события силового смысла; а в РФ был повышен пенсионный возраст, а также НДС, акцизы и прочие налоги.  

Дешевеющая нефть утягивает с собой на дно цены всё — на газ, на уголь, на полезные ископаемые (а значит, и на бытовую и прочую технику), на удобрения (а значит и на хлеб и иную пищу). 

Избежать радикальных внутренних перемен для нефтедобывающих стран, а также для стран-экспортеров полезных ископаемых, невозможно. И эти перемены уже начались! Менее сильные перемены затронут и страны, экспортирующие бытовую технику, промышленные машины и автомобили. 

Цикл высоких цен на сырье завершается. Наступает новый цикл, где зарабатывать надо будет чем-то другим, возможно, это будут биотехнологии или что-то другое. Под переменами следует понимать все — и политические кризисы, и падения национальных валют и войны. 

Третьей Мировой войны не будет, потому что для этого нужно иметь ярость в сердце, а мир сейчас достаточно мягкий — тотального военного кошмара мир избежит, но серия локальных войн высокой интенсивности — вот перспектива ближайших пяти (а может быть и десяти) лет. 

Вот главный итог 2018 года — здравствуй, мир дешевой энергии, дешевой бытовой техники, электромобилей и серии локальных войн по всему миру! 

Константин Щемелинин, писатель и аналитик  

10 январь 15:21 | : Политика / Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Древарх - наш губернатор!". "Сказки бабушки Галины", выпуск 42-й (новогодний)
А где твое "турецкое седло"? Интервью с Юсупом Разыковым и Валерием Масловым (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2019 (30)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)

Деньги


все материалы
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20