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Константин Щемелинин: "Томос" на Украине - путь в никуда

Об украинском церковном расколе рассуждает крымский писатель и аналитик Константин Щемелинин:

Как вы считаете, для чего Киеву реально понадобился Томос?

«В конце 19-начале 20 века австрийцы начали создавать украинцев из галицких русин (русин – это Руси сын, то есть, фактически, русский), а сопротивляющихся насильственной украинизации уничтожали в концлагере Талергоф. В 1920-1930-х годах практику насильственной украинизации продолжили большевики, которые насильственно стали создавать украинцев из малороссов и великороссов. В целом, процесс украинизации носил насильственный и неестественный характер. После обретения независимости Украина продолжила этот процесс: в частности, русскому языку не дали статус государственного. Кстати, неестественность украинизации проявилась на Донбассе в 2014 году, когда люди, называющие себя украинцами, стали сражаться в ополчении Донбасса. Следующим шагом стало создание местной украинской церкви, ориентированной на Киев – вот мы и увидели Томос».

Как и кем Томос будет использоваться в будущем?

«Властью. Она будет вести себя так: кто против Томоса, те на Украине будут объявлены сначала непонимающими, потом – чужаками, а затем – врагами».

- Поддерживают ли украинцы раскол церкви? В каких городах больше всего противников новой церкви?

«Религиозная картина Украины такова: УПЦ МП имеет большинство везде, кроме Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей. На западе Украины это преимущества в численности прихожан примерно двукратное, в центре – трехкратное, а на востоке – пяти- и десятикратное».

- Стоит ли ожидать акций протеста в стране? Могут ли они перерасти в нечто большее?

 «На руках у населения Украины из-за войны в Донбассе появилось очень много оружия, поэтому столкновения на акциях протеста могут очень быстро перейти в русло вооруженного противостояния».

- Как Россия и Запад будут реагировать на развитие ситуации в таком ключе?

«Россия уже готовится ввести войска на Украину, впрочем, как и Запад, он тоже давно готовится к вводу войск стран НАТО на Украину».

- Какие шаги РФ может предпринять для сохранения мира на Украине?

«С принятием Томоса Украина сделала твердый и решительный шаг к большой войне на всей своей территории. Если Россия решит вмешаться, то Запад будет помогать Киеву оружием, деньгами, дипломатически и инструкторами. Однако он это делает и сейчас».

- Религиозные войны самые страшные и могут длиться очень долго. Как будут развиваться события в случае с Украиной?

«Долгой войны не будет, потому что у России слишком большой перевес в военной силе. Как в Москве решат – так и будет на Украине. При этом под Украиной следует понимать территорию, которая сейчас контролируется Киевом, то есть без Крыма и без ЛНР, и без ДНР, которые в предстоящем конфликте фактически не пострадают. Я уже говорил, как это все может произойти: удар с севера на Киев, а затем – движение армии на Львов».

- Как вы видите в целом развитие данной ситуации? От кого зависит исход всей этой истории и почему?

«Ни от кого. Ситуация развивается автоматически, по своей логике. Есть такое понятие «сила вещей», - так вот эта сила ведет ситуацию к войне НАТО и Киева против Донецка и России за власть над всей Украиной. А после этой войны будет мир – так всегда бывает: война и мир постоянно сменяют друг друга».  

 

10 январь 08:20 | : Политика

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